MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español del Atlético de Madrid Marcos Llorente sufre una lesión muscular en el muslo, por lo que el jugador sería baja, al menos, para recibir al Inter de Milán en Champions y frente al Real Oviedo en LaLiga EA Sports.

El '14' rojiblanco "realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", estimó la entidad madrileña en su página web.

Llorente se vio obligado a abandonar a los 14 minutos de juego el encuentro que este domingo enfrentaba al equipo rojiblanco ante el Getafe. Desde el club no especifican tiempo de baja, pero parece complicada la presencia del jugador en los dos encuentros de esta semana frente al Inter de Milán italiano (el miércoles en Liga de Campeones) y el Real Oviedo (el sábado en Liga).

Llorente, que es el futbolista 'colchonero' que más minutos ha disputado esta temporada, no se pierde un partido oficial con el Atlético de Madrid desde la disputa de los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE de la temporada pasada, duelo en el que fue suplente y no participó.

Además, el madrileño ha disputado los 90 minutos de todos los partidos de la presente temporada. Hay que remontarse hasta el 1 de marzo de este año, en el partido de la jornada 26 del pasado curso frente al Athletic Club, para ver a Marcos Llorente no disputar un partido completo con el equipo rojiblanco.