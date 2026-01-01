Maresca deja el Chelsea tras un tenso final de año

Enzo Maresca - Andrew Matthews/PA Wire/dpa

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Chelsea anunció este jueves el fin de la etapa del entrenador italiano Enzo Maresca, a pesar de que club inglés es quinto de la Premier y hace seis meses ganó el Mundial de Clubes.

"Durante su etapa en el club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos su contribución", dice la nota oficial.

"Con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de retomar la temporada", añade la despedida en el día de Año Nuevo.

El Chelsea atravesaba una crisis de resultados, con una victoria en sus últimos siete partidos de Premier, que le tenía descolgado del liderato. Sin embargo, más allá de los números, muy buenos en su primera temporada, las relaciones del técnico italiano, de 45 años, con la directiva se habían enquistado el último mes.

Maresca no ocultó su disconformidad con los propietarios, lamentando hace poco sus "peores 48 horas" desde que llegara a Londres, también mostró su desacuerdo por falta de fichajes y no compareció en su última rueda de prensa. En el video del Chelsea para felicitar el 2026, el ya extécnico no apareció.