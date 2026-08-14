Maresca, sobre el futuro de Rodri: "Podemos comprar y vender jugadores, puede pasar cualquier cosa"

Archivo - El entrenador italiano Enzo Maresca diriengo un partido en su anterior etapa con el Chelsea FC. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha dejado abierto el futuro del futbolista español Rodrigo Hernández a raíz de su posible fichaje por el FC Barcelona, afirmando que "puede pasar cualquier cosa" en un mercado de transferencias donde su club puede aún "comprar y vender jugadores" de todo tipo.

"Como ya se ha dicho, el mercado de fichajes está abierto, podemos comprar jugadores y vender jugadores, así que puede pasar cualquier cosa. Acabo de ver a Rodri aquí en el edificio y le he dado un gran abrazo y tendremos tiempo para vernos un poco más. Tiene un buen aspecto, así que ya veremos qué pasa", afirmó Maresca este viernes en rueda de prensa, pendiente ya de la Community Shield contra el Arsenal.

Campeón del mundo el pasado 19 de julio con la 'Roja', Rodri regresó este mismo viernes a Mánchester para empezar la pretemporada con sus compañeros, teniendo sin resolver su posible aterrizaje en un Barça que recibió el rechazo 'cityzen' a su oferta de casi 65 millones de euros.

Así, Maresca se mostró preocupado por "cómo determinará el centro del campo" tras la marcha del portugués Bernardo Silva al Real Madrid y ese posible adiós de Rodri. "Hay un cambio en este momento y, en cuanto se cierre el mercado de fichajes, tenemos que ser lo suficientemente buenos para encontrar una solución", comentó al respecto.

"Estamos en un momento en el que jugadores que llevaban aquí muchos años se han ido y otros que puedan marcharse, y eso significa que hay un cambio y vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos", zanjó el técnico italiano en sus declaraciones sobre el destino de Rodri.