El City rechaza una oferta de más de 60 millones del Barça por Rodri

Rodri Hernandez besa el trofeo de campeones de la Copa del Mundo - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City inglés ha rechazado una segunda oferta del FC Barcelona por el centrocampista español Rodri Hernández, que habría sido de casi 65 millones de euros, según informó este jueves la cadena británica 'Sky Sports' en su página web.

Según 'Sky', después de que el conjunto 'citizen' rechazase ya una primera oferta de unos 40 millones de libras (más de 45 millones de euros), se esperaba que el blaugrana la aumentara a entre 50 y 60 millones de libras esterlinas y la segunda ha sido de 55, cerca de 65 millones de euros, pero que pese a su considerable aumento, también ha sido rechazada por el club de la Premier League.

La cadena británica informó igualmente que el deseo inicial del Manchester City sería el de sacar más de 60 millones de libras esterlinas (70 millones de euros) para traspasar al centrocampista campeón del mundo, de 30 años y ha entrado en su último año de contrato. "Las conversaciones siguen en curso", apuntó 'Sky'.