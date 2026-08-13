Jérémy Doku renueva con el Manchester City hasta 2031

Archivo - El futbolista belga Jeremy Doku celebrando su gol en el partido Manchester City - Salford de la FA Cup. - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista belga Jérémy Doku seguirá en el Manchester City hasta 2031 tras confirmar oficialmente su renovación y habiéndose consolidado como uno de los atacantes "más talentosos" de la Premier League, según indicó este jueves el propio club inglés en un comunicado.

Doku, de 24 años, extendió su contrato como 'cityzen' hasta 2031 tras demostrar su "adaptabilidad", acorde a la nota de prensa, siendo posicionado en ocasiones por la banda derecha o incluso en posiciones interiores, además de su demarcación habitual en el extremo izquierdo.

"Tras haber llegado al City procedente del Stade Rennais en el verano de 2023, se ha consolidado como uno de los atacantes de banda más talentosos y desequilibrantes de la Premier League. Dotado de una aceleración fulgurante, un control exquisito del balón y un regate sublime, además de una gran olfato goleador, el extremo belga ha afianzado su condición de pieza clave en la plantilla", añadió el City.

Por su parte, Doku se mostró "encantado" por llevar en el City desde 2023, ya que el club significa "muchísimo" para él. "He evolucionado tanto como jugador como persona. Me siento asentado aquí y sé que mejoro cada día gracias al trabajo que realiza el cuerpo técnico", destacó.

"Es difícil explicar todo lo que hace este club para ayudar a los jugadores. No lo doy por sentado y es algo que me hace ser mejor", afirmó a los medios oficiales del club. "Ahora con Enzo Maresca estoy realmente entusiasmado de cara a la nueva temporada. Su estilo de juego es la clase de fútbol que nos encanta, así que resulta muy ilusionante para los futbolistas", opinó sobre el nuevo entrenador.

"La afición del City también es una razón de peso por la que he firmado este nuevo contrato. Siento su cariño y su apoyo, y eso significa todo para mí. Quiero centrarme en brindarles el éxito que se merecen", reconoció el internacional con la selección de Bélgica.

Hugo Viana, director de Fútbol del City, elogió el "enorme talento y el progreso" de Doku desde su llegada al equipo. "Tiene una dinámica especial. Posee las características exactas que buscamos en un extremo. Realmente aporta una cualidad diferencial a nuestro equipo", comentó.

"Es además una persona fantástica. Es alguien muy querido en todo el club. Su actitud es de primer nivel y quiere mejorar cada día. Se merece este nuevo contrato y sé que continuará con su progresión en los próximos meses y años", concluyó Viana en sus declaraciones.

Durante sus tres temporadas en el City, el belga ha disputado 131 partidos y ha anotado 22 goles, con un palmarés que incluye un Mundial de Clubes de la FIFA, una Premier League, la FA Cup, la Supercopa de Inglaterra y la Copa de la Liga de Inglaterra. Además, Doku suma 48 internacionalidades con Bélgica y recientemente ayudó a su selección a alcanzar los cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026.