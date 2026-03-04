Mariona Caldentey entra en el selecto club de las centenarias

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, entrega a Mariona Caldentey una camiseta por sus 100 partidos con la selección tras el duelo ante Islandia - PRENSA RFEF

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección española Mariona Caldentey vivió este martes un día especial en su carrera, al alcanzar la simbólica cifra de cien partidos internacionales, un hito que hasta ahora únicamente había conseguido otras tres futbolistas con la 'Roja'.

La de Felanitx (Mallorca), que el próximo 19 de marzo cumplirá 30 años, jugó de titular en la clara victoria por 3-0 ante Islandia, en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene, para sumar su partido 100 con la actual campeona del mundo, donde lleva siendo prácticamente indiscutible desde hace casi una década.

La futbolista del Arsenal FC se convirtió en la cuarta española en llegar al centenar de partidos con la 'Roja', todas ellas de la generación que más éxitos ha dado y más grandes citas internacionales ha disputado. Una clasificación que lidera la centrocampista del FC Barcelona Alexia Putellas, que sumó su encuentro internacional 143 contra las islandesas, por delante de la delantera Jenni Hermoso y la defensa y capitana Irene Paredes, ambas con 125 y ausentes en esta última lista de Sonia Bermúdez.

La balear, virtuosa con el piano, lleva siendo prácticamente indiscutible desde que debutase el 1 de marzo de 2017 en la Copa Algarve, a punto de cumplir 21 años, en un amistoso contra Japón y con Jorge Vilda como seleccionador. Desde ahí, la talentosa centrocampista, que ya despuntaba en las categorías inferiores de la selección, no se ha perdido ninguna de las grandes citas que ha jugado la 'Roja' desde entonces, comenzando por la Eurocopa de 2017 donde fue titular en tres los cuatro partidos.

Posteriormente, le llegó su primer Mundial, en Francia en 2019, con el combinado nacional ya empezó a vislumbrar su prometedor futuro y donde también fue titular en todos los partidos, salvo en el de octavos de final ante los Estados Unidos. En la Eurocopa de 2022 fue indiscutible para Jorge Vilda, marcando un gol, de penalti, en el estreno ante Finlandia (4-1).

Después vendría un parón por su decisión de formar parte del grupo de futbolistas que renunció a ir con la selección hasta que no hubiese cambios estructurales y no retornó hasta la lista para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023. Ahí, no arrancó el torneo en el once ante Costa Rica, ni tampoco lo fue en el duelo de octavos ante Suiza, pero sí en cuartos ante los Países Bajos, donde anotó de penalti el 1-0, en semifinales ante Suecia y en la final ante Inglaterra, donde tuvo la pausa necesaria para darle la asistencia a Olga Carmona en el tanto del triunfo.

La '8' continuó acumulando partidos y éxitos con la selección, como la conquista de la primera Liga de Naciones, con gol en la final ante Francia, la histórica participación en los Juegos Olímpicos de París de 2024, y la primera final de la 'Roja' en la Eurocopa, el pasado verano en Suiza, con revancha inglesa en un partido donde un cabezazo de la balear, meses antes campeona de Europa con el Arsenal FC, adelantó a las españolas, en lo que fue el último de sus 31 goles como internacional.

Pese a la irrupción de nuevas caras y la llegada de Sonia Bermúdez al banquillo de la 'Roja', Mariona Caldentey ha continuado siendo una fija en las listas de una campeona del mundo donde en los últimos partidos se ha acomodado más cerca de la base desde donde también maneja el 'tempo' de los partidos. La de Felanitx fue titular en la fase final de la Liga de Naciones ante Suecia y Alemania, con asistencia a Claudia Pina en el 1-0 de la vuelta de la final ante las alemanas en el Riyadh Air Metropolitano.

AITANA BONMATÍ, LA SIGUIENTE EN LA LISTA

Salvo infortunio en forma de lesión, Caldentey tiene muchos visos de seguir alargando su leyenda en la selección española y de continuar siendo pieza clave de cara al futuro y escalar en clasificaciones como la de goleadoras, donde actualmente ocupa la octava plaza con las ya retiradas Adriana Martín y Sonia Bermúdez, a su alcance con 33 y 34 goles, respectivamente, con Esther González (36) y Vero Boquete (38), no demasiado lejos.

La siguiente que se podría unir en este selecto club de centenarias es la centrocampista del FC Barcelona y actual triple ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, que lleva ya 87 y que se encuentra actualmente recuperándose de la grave fractura transindesmal del peroné en el tobillo izquierdo que se hizo antes de la vuelta de la final de la Liga de Naciones ante Alemania. Tras la de Sant Pere de Ribas, otra centrocampista, Patri Guijarro, con 76, y la lateral Ona Batlle, con 72.