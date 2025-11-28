Más de 100 niños de los campus del Barça en Estados Unidos viven la experiencia de ser canteranos blaugranas

Roony Bardghji en su visita a los niños del campus del Barça en Florida y Nueva York - FC BARCELONA

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de niños y niñas de los campus de verano de Florida y Nueva York (Estados Unidos) han disfrutado esta semana de vivir la experiencia de entrenarse y sentirse como un jugador de los equipos formativos del Barça, pudiendo entrenar en los campos de la Ciutat Esportiva con entrenadores de la Barça Escola, además de poder conocer a jugadores blaugranas como Roony Bardghji.

Desde el pasado lunes hasta este domingo, los más de 100 niños y niñas han podido entrar en la Ciutat Esportiva con los entrenadores de la Barça Escola. Además, durante el fin de semana disputarán un torneo frente a clubes locales que les servirá para poder evaluar cuál es su nivel futbolístico.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó con la visitas del jugador del primer equipo masculino Roony Bardghji y la de las tres futbolistas del conjunto femenino blaugrana Aïcha Camara, Alba Caño y Txell Font. Los niños pudieron hacerse fotos con ellos y ellas, disfrutando de una experiencia inolvidable.

Todos estos niños y niñas acudirán este sábado (16.15 horas) al Spotify Camp Nou para ver el duelo entre el FC Barcelona y el Deportivo Alavés, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports.