Mastantuono no jugará con Argentina por una sobrecarga

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Franco Mastantuono no jugará con Argentina los partidos de este viernes contra Venezuela y el martes contra Puerto Rico "por una sobrecarga muscular".

"El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo", anunció la selección sudamericana en su cuenta de la red social 'X'.

El jugador de 18 años debutó en Argentina en junio y encadenó una tercera convocatoria en el equipo que aspira a defender la estrella en el Mundial 2026. Una lesión en los entrenamientos deja a Mastantuono fuera de los dos partidos y al Real Madrid pendiente de una de las piezas importantes para Xabi Alonso.