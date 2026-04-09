Mateo Joseph se lesiona la rodilla durante un entrenamiento con el Mallorca

El futbolista español del RCD Mallorca Mateo Joseph.
El futbolista español del RCD Mallorca Mateo Joseph. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 9 abril 2026 14:57
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    MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El futbolista español del RCD Mallorca Mateo Joseph sufrió una lesión en su rodilla izquierda durante la sesión de entrenamiento de este miércoles y diagnosticada este jueves tras la realización de las pruebas médicas pertinentes por parte de los servicios médicos del club bermellón.

   Así, el equipo mallorquinista informó a través de las redes sociales que se encuentra a la "espera de una decisión conjunta entre el Leeds United y el RCD Mallorca sobre los próximos pasos a seguir", al ser propiedad del conjunto inglés y estar cedido en el equipo balear.

   Joseph ha jugado un total de 29 partidos en LaLiga EA Sports este curso en los que ha sumado dos goles y tres asistencias, la última en el gol del triunfo de Vedat Muriqi contra el Real Madrid del pasado sábado en Son Moix (2-1).

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