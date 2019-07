Mateu Alemany: "Siempre he querido estar en el Valencia"

Publicado 29/07/2019 21:01:04 CET

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general del Valencia, Mateu Alemany, recalcó que "siempre" se ha visto dentro del club y que "es positivo que haya diálogo", tras mantener este lunes con el presidente Anil Murthy una reunión clave para su futuro dentro de la entidad, actualmente en discusión por ciertas discrepancias con los dueños.

"Siempre me he visto, siempre he querido estar aquí", señaló Alemany a la salida de la reunión, donde dejó claro que "es positivo que haya diálogo, que se hablen cosas y se busquen soluciones cuando hay problemas". "Pero se tiene que solucionar", aseveró.

El directivo subrayó que los dueños del club "piensan igual" que él. "Que es en lo mejor para el club, y en esa visión tenemos que buscar puntos de coincidencia", remarcó, al tiempo que se mostró confiado en que Marcelino García Toral, técnico del equipo, se quede. "Espero que no", zanjó preguntado por si el asturiano se marcharía si el club prescindiese de él.