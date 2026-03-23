Matías Almeyda, destituido como entrenador del Sevilla FC

Archivo - El entrenador argentino Matías Almeyda. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El técnico argentino Matías Almeyda fue destituido este lunes como entrenador del Sevilla FC después de perder este sábado por 0-2 ante el Valencia CF --segunda derrota consecutiva-- en la jornada 29 de LaLiga EA Sports y solo gana runo de los últimos ocho encuentros.

A través de un comunicado publicado en su página web, el Sevilla FC anunció la destitución del hasta este lunes entrenador del primer equipo de la capital andaluza. "Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC", confirmó el conjunto sevillista.

Almeyda deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LaLiga EA Sports y 3 en la Copa del Rey Mapfre, tras su llegada en verano de 2025 al club de Nervión. Además, el argentino se encontraba inmerso en plena sanción disciplinaria de siete partidos --fue reducida a cinco--, tras ser expulsado el pasado 14 de febrero ante el Deportivo Alavés, una sanción que ya había cumplido.

"El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales", concluyó la nota de prensa.