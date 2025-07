Matthäus: "Si Ter Stegen quiere jugar el Mundial, tiene que irse del Barça"

BARCELONA, 15 Jul. (dpa/EP) -

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus defendió este martes que si el guardameta del FC Barcelona Marc André Ter Stegen quiere jugar el Mundial de 2026 con la selección alemana, "tiene que irse" del conjunto azulgrana, con el que cree que "ya no volverá a jugar".

"En mi opinión, Ter Stegen ya no jugará en el Barcelona. Tiene que jugar para cumplir su sueño de jugar el Mundial. Si quiere jugar el Mundial, tiene que irse", dijo tajante el exfutbolista en declaraciones publicadas por el diario Bild.

El portero internacional con Alemania comparte ahora vestuario con otros tres guardametas de gran nivel, como el polaco Wojciech Szczesny, titular durante la lesión del germano; Joan García, fichado este mismo verano, y el canterano Iñaki Peña.

"Entiendo a Ter Stegen, ha jugado bien, ha sido capitán y tiene su vida en el Barcelona. Pero tiene que aceptarlo, el Barça tiene otras ideas, otros planes", entiende Matthäus sobre la situación del meta alemán, que se entrenó en solitario durante el inicio de la pretemporada.

Para el exfutbolista alemán, el Barça habría decidido dar un menor protagonismo a Ter Stegen. "Son decisiones que hay que aceptar. No hay que quejarse, es parte del fútbol. Este no es un incidente aislado. No es Hansi Flick, es el Barcelona. Y nada es más grande que el club, y eso también aplica al Barça", remarcó Matthäus.