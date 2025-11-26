Mbappé alivia al Real Madrid con un póker

El delantero francés Kylian Mbappé (derecha) y Vinícius Júnior celebran un gol del Real Madrid en la Champions League 2025/26 ante el Olympiacos en el Georgios Karaiskakis. - EUROKINISSI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció este miércoles por 3-4 al Olympiacos en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, un duelo que decidió el póker de Kylian Mbappé y un inspirado Vinícius Júnior, destrozando ambos a la valiente y adelantada defensa del conjunto griego, para levantar el ánimo merengue, aunque terminó más ajustado de lo deseado por los merengues, que volvieron a mostrar mucha debilidad atrás.

Sin Thibaut Courtois ni Jude Bellingham en el once titular, Mbappé fue el protagonista de una victoria apretada al final por la debilidad defensiva merengue, aunque con más actitud y hambre que en los tres encuentros previos que acabaron sin triunfos. El delantero galo convirtió cuatro dianas, para convertirse en el cuarto jugador del Real Madrid que lo consigue en la Copa de Europa, compartiendo privilegio con Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo.

Pero el '10' merengue no estuvo solo, y tuvo en 'Vini' el mejor socio. El brasileño fue un dolor de muelas para la defensa del Olympiacos, recordando, con dos asistencias, al mejor Vinícius de las noches europeas. No obstante, los griegos apretaron al final -casi una veintena de remates- y rozaron el empate, pero la victoria permite al Real Madrid sumar ya 12 puntos y afianzarse en el 'top 8'.

Vinícius Júnior avisó antes del minuto 5 con un disparo desde la frontal que palmeó el meta Tzolakis, pero el primero en golpear fue el equipo local. Tras una gran triangulación entre Podence, El Kaabi y Chiquinho, este último se sacó un disparo potente y ajustado a la derecha de Andriy Lunin, ante la mirada de una blanca defensa madridista.

El conjunto griego renunció entonces al balón, pero no perdió su habitual solidez defensiva, ante un equipo merengue que no generaba peligro, pese a dominar el esférico y a la insistencia del '7' brasileño por la izquierda. Y tuvo que ser 'Vini' el que sirvió, de trivela y con comba, a Mbappé el empate (1-1) culminando con éxito un mano a mano.

Y la reacción fue completa y liderada por el delantero francés. El '10' remató de cabeza a la red dentro del área para hacer el 1-2 aprovechando un buen centro de Arda Güler, machacando al espacio al Olympiacos, que comenzaba a desesperarse. Además, Chiquinho tenía que abandonar el césped por lesión, dejando su hueco a Mehdi Taremi.

Pero la fiesta del Real Madrid y Mbappé continuó, con el 'hat-trick' del galo en siete minutos, otra vez sin errar un mano a mano ante el portero del conjunto heleno y asistido por Eduardo Camavinga. Los blancos olvidaban un mal arranque a base de goles, en un destrozo que pudo ser peor para el Olympiacos con el 1-4 de Vinícius, de nuevo al contragolpe, pero Mbappé, que lo asistía, estaba adelantado previamente.

Los de Xabi Alonso vivían sus mejores minutos, ayudados por la valentía en el sistema griego, y Vinícius seguía golpeando a la defensa del Olympiacos, atreviéndose incluso con una vaselina que estuvo cerca de colarse en la meta local. Mientras, Lunin seguía mostrándose fiable ante los intentos de El Kaabi al borde del descanso.

EL REAL MADRID ACABA SUFRIENDO

El guion no cambió en el arranque de la segunda parte, con un Vinícius igual de vertical y el Real Madrid muy cómodo, pero el Olympiacos y su gente se conectaron de nuevo con el 2-3, obra de Taremi, quien remató solo dentro del área para batir fácil a Lunin. El Georgios Karaiskakis se encendió con esta vida extra para su equipo, aunque su esperanza duró poco.

Otra vez Vinícius en una larga cabalgada torturando la defensa griega y asistiendo a Mbappé dentro del área para el póker del delantero francés. Pero ni este cuarto gol evitó llegar al final sin sustos para los blancos, que seguía transmitiendo debilidad atrás y encajó un tercer gol, con El Kaabi como autor y de nuevo en un centro lateral. El Real Madrid supo sufrir en los últimos 10 minutos para certificar su balsámico triunfo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLYMPIACOS, 3 - REAL MADRID, 4 (1-3, al descanso).

--ALINEACIONES:

OLYMPIACOS: Tzolakis; Rodinei (Costinha, min.72), Retsos, Pirola (Biancone, min.62), Ortega; Mouzakitis, Dani García (Hezze, min.46); Podence (Strefezza, min.72), Chiquinho (Taremi, min.28), Gelson Martins; y El Kaabi.

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Asencio (Brahim Díaz, min.73), Carreras, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, min.46), Güler (Bellingham, min.61); Vinícius (Fran García, min.90) y Mbappé.

--GOLES:

1-0, min.8: Chiquinho.

1-1, min.22: Kylian Mbappé.

1-2, min.24: Kylian Mbappé.

1-3, min.29: Kylian Mbappé.

2-3, min.52: Medhi Taremi.

2-4, min.60: Kylian Mbappé.

3-4, min.81: El Kaabi.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó a Ortega (min.40) por parte del Olympiacos. Y a Camavinga (min.23) y Güler (min.56) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Georgios Karaiskakis (El Pireo).