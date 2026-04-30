Mbappé se apaga en otra temporada irregular

Archivo - El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, ante el Rayo Vallecano en LaLiga EA Sports 2025-26. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé vive un final de temporada, como su equipo, apagado en lo que a cifras goleadoras se refiere, ya que ha convertido tres tantos en los últimos ocho partidos desde que volvió tras su lesión de rodilla, y ahora con otra muscular que parece que le impedirá rendir al 100% en los últimos partidos, para firmar otro curso irregular, un tanto inverso al de su estreno.

En otra temporada sin grandes títulos, el delantero francés vuelve a ser el protagonista del gol del equipo madridista, aunque sin el liderazgo demandado, principalmente en los partidos de enjundia. Ya son 41 dianas hasta ahora en la campaña 2025-2026, y es cierto que solo son tres menos de los 44 que marcó la pasada temporada, la primera en el Real Madrid, aunque las dinámicas han sido diferentes.

La campaña 2025-2026 arrancó de forma inmejorable para el francés, con 18 goles en las primeras 18 jornadas de LaLiga EA Sports. Mbappé marcó en el 5-2 del derbi en el Riyadh Air Metropolitano, en el Clásico del Santiago Bernabéu y firmó dobletes al Athletic Club, al Valencia CF, al Levante UD y al Real Oviedo.

Pero los problemas en la rodilla, con apariciones intermitentes, han mermado demasiado al delantero francés, que en Liga, competición en la que acumula 24 dianas, solo ha visto puerta en 6 ocasiones en los 10 partidos domésticos que ha disputado desde el 20 de diciembre.

Y no vio puerta en los partidos que se complicaron para los blancos. No marcó en las derrotas en El Sadar (2-1) y en Mallorca (2-1), ni en el empate (1-1) ante el Girona FC, como tampoco pudo estar en el 0-1 frente al Getafe CF en el Santiago Bernabéu, todos ellos partidos que han hecho que el equipo merengue se aleje demasiado en la carrera por el título doméstico.

En Champions, el francés, pese a que el Real Madrid cayó en cuartos de final, sigue siendo en máximo goleador de la competición con 15 dianas. Sin embargo, la mayoría llegaron en la primera fase. Fueron dos ante el Olympique de Marsella, un 'póker' frente al Olympiacos, un triplete contra el Kairat Almaty, y los dobletes ante Benfica y AS Monaco. Pero ante rivales de más envergadura, como Liverpool y Juventus en la fase de liga, se quedó a cero.

Es decir, Mbappé marcó 13 de sus 15 goles en Champions en esa primera ronda, y solo 2 en las tres eliminatorias que disputó el Real Madrid, ambos tantos en la vuelta ante el Bayern en cuartos de final. No marcó en Lisboa en la ida de los 'playoffs' y se perdió la vuelta por lesión; tampoco estuvo en la ida de octavos frente al City y no convirtió en la vuelta en el Etihad donde no fue titular.

Una tendencia que se contrapone con la de la pasada temporada, donde el inicio no fue el mejor. El de Bondy marcó en su primer partido oficial, en la Supercopa de Europa ante el Atalanta, pero no fue hasta el cuarto partido de LaLiga EA Sports cuando se estrenó a nivel doméstico con un doblete al Real Betis en casa. Esos dos tantos abrieron la veda goleadora de Mbappé, que marcó en los cuatro partidos posteriores.

Pero una lesión muscular frenó esa inercia, incluso le hizo perderse el derbi en el Riyadh Air Metropolitano, convirtiendo solo tres goles en 11 encuentros, entre ellos, dos que fueron claves para su rendimiento: las derrotas ante el Liverpool (2-0) y el Athletic Club (2-1). En ambas, un denominador común, un penalti fallado y que le hizo tocar fondo, como él mismo dijo, en San Mamés.

Tras esto, volvió a enlazar cuatro partidos marcando, aunque no se desató hasta el inicio de 2025, marcando en la final de la Supercopa de España ante el Barça, que no evitó la clara derrota por 5-2, y otros siete tantos más en los siguientes cuatro partidos, con un triplete frente al Real Valladolid en Zorrilla.

En esta ocasión, Mbappé sí fue importante en los 'playoffs' de la Champions contra el Manchester City, marcando en el Etihad y con un 'hat-trick' en la vuelta en el Santiago Bernabéu, pero no apareció ante el Atlético de Madrid en octavos ni contra el Arsenal FC en cuartos, dos eliminatorias claves para el objetivo europeo de la temporada.

En la recta final, después de marcar, pero perder la final de la Copa del Rey Mapfre, donde los problemas físicos le impidieron ser titular, sí respondió en las últimas cinco jornadas de Liga, aunque sin nada en juego, marcando nueve tantos en cinco encuentros y terminar el campeonato doméstico con 31 goles que le valieron para ganar una Bota de Oro que este año parece complicado que pueda reeditar ya que está a nueve goles del inglés Harry Kane (Bayern Múnich).