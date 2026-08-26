Mbappé y Bellingham endulzan la vuelta de Mourinho

El jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebrando el segundo de sus tres tantos ante la Real Sociedad. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se ha impuesto este miércoles a la Real Sociedad (4-1) en el Santiago Bernabéu, en la jornada 1 de LaLiga EA Sports, en un partido en el que Kylian Mbappé, con un hat-trick, y Jude Bellingham, con dos pases de gol, fueron los más destacados en la vuelta de José Mourinho al banquillo local del Bernabéu 13 años después.

El Real Madrid cumplió en el primer compromiso liguero ante su público. Pese a dejar dudas en los primeros 45 minutos, en los que llegaron a estar en tramos a expensas de los donostiarras, una buena segunda mitad, en la que Mbappé, con dos goles, y Vinícius Junior, con otro, hicieron la diferencia para acabar con las esperanzas 'txuri urdin'. Antes, en la primera parte, el propio Mbappé había adelantado a los suyo y Sucic igualado el marcador.

Un partido en el que José Mourinho dio continuidad al once que consiguió el triunfo en el debut frente al RCD Espanyol, mientras que en la Real Sociedad la gran novedad de inicio era la vuelta del campeón del mundo Mikel Oyarzabal. El jugador eibarrés, además, recibió en los prolegómenos del partido, junto al flamante madridista Marc Cucurella, un homenaje por la consecución de la Copa del Mundo.

Y la puesta en escena de equipo de José Mourinho, que volvía al banquillo local del Santiago Bernabéu 13 años después, fue buena. Con la presión en campo rival como seña de identidad, el primer remate peligroso tardó en llegar menos de cinco minutos, con un intento franco de Vinícius Junior que se marchó alto. Y unos instantes más tarde, Remiro evitaría el primero de Mbappé a la contra.

Pero la Real Sociedad se iría metiendo en el partido a base de posesiones largas. En una de ellas, Oyarzabal, con un disparo cruzado, estaría a punto de batir a Courtois, que intervenía por primera vez en el encuentro antes del primer cuarto de hora. Ocasión que volvió a despertar a los locales, que a base de toque encerraron en su propio campo los donostiarras. Además, en el ecuador de la primera mitad, Vinícius desperdició un mano a mano para abrir el marcador.

Pero los de Matarazzo volvieron a meter el partido en cloroformo ante un Real Madrid al que le empezaba a pesar lo físico. Y cerca estaría Sergio Gómez de adelantar a los suyos con una volea. El partido se estaba empantanando para los locales y a Mourinho no le gustaba nada. Prueba de ello es que saltaban hasta cinco jugadores a calentar.

Y cuando peor estaban los blancos, una gran acción de Valverde, que asistió a Mbappé, acabaría suponiendo el primer tanto del Real Madrid en el partido y del galo en la temporada. No sería el último de la primera mitad. En una contra al filo del descanso, un rechace, acompañado de un mal balance defensivo del Real Madrid, acabaría en las botas de Sucic, que con su pierna izquierda superaría a Courtois para hacer el empate.

El segundo tiempo comenzó con la entrada de Cucurella, que debutaba en el Bernabéu, en lugar de un señalado Carreras. Y cerca estaría de marcar Mbappé, habilitado por un gran pase de Güler, nada más comenzar, pero Remiro volvió a detener. El Madrid era otro, había recuperado la energía. A lo que Matarazzo reaccionaría dando entrada a Orri Oskarsson e Igor Zubeldia en lugar de un ovacionado Oyarzabal y Aramburu.

Y sin tiempo para que los cambios se asentaran en el campo, el segundo del Real Madrid llegaría. Una pared de Mbappé con Bellingham le permitió al francés plantarse en el mano a mano, y esta vez no falló. Gol que no bajó el ritmo de los de Mourinho, que habían aprendieron la lección de la primera mitad y siguieron con la misma intensidad en busca del tercero.

Un tanto de la sentencia que llegaría ocho minutos después por mediación de un discutido Vini. Eso sí, como en el segundo, Bellingham volvió a ser protagonista en forma de asistente. Esta vez, tras pelear un balón en el interior del área, robarlo y ponerle un pase al brasileño, que solo tuvo que poner el interior de su bota para mandar el balón al fondo de la red.

Y con los tres puntos asegurados, Mbappé redondeó su gran noche. Esta vez asistido por Vinicius, superó con una leve picadita a Remiro. Hat-trick y en el primer lugar en la tabla de máximos goleadores. Y con todo decidido, Mourinho aprovechó para dar la alternativa ante su público a Yan Diomande y Carlos Espí. Seis de seis para el Madrid que, a la espera de lo que ocurra en el Barça-Athletic Club, se coloca líder de la clasificación de LaLiga EA Sports.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 4 - REAL SOCIEDAD, 1. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras (Cucurella, min.46); Valverde, Bernardo Silva (Espí, min.86); Güler (Brahim, min.78), Bellingham (Camavinga, min.78), Vinícius (Diomande, min.84); y Mbappé.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu (Zubeldia, min.57), Beitia, Jon Martín, Sergio Gómez; Herrera (Soler, min.66), Turrientes; Kubo (Guedes, min.74), Sucic, Ochieng (Barrene, min.66); y Oyarzabal (Oskarsson, min.57).

--GOLES:

1-0, min.40, Mbappé.

1-1, min.44, Sucic.

2-1, min.60, Mbappé.

3-1, min.68, Vinícius.

4-1, min.80, Mbappé.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Balear). Amonestó a Carreras (min.10), Konaté (min.73) y Camavinga (90+4) por parte del Real Madrid, y a Herrera (min.32), Aramburu (45+2) y Beitia (71) en la Real Sociedad.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu. 72.226 espectadores.