Mbappé: "La gente tiene que dejar en paz a Lamine Yamal"

"España es ahora mismo el mejor equipo de Europa"

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé ha asegurado que Lamine Yamal tiene "un gran talento" y espera que la gente deje de hablar de su "vida personal" y le deje "en paz", además de señalar que España es "ahora mismo el mejor equipo de Europa", aunque "un Mundial es diferente y todos los equipos quieren ganarlo".

"Él juega en un club que a nivel mediático es muchísimo más grande que el mío cuando empecé; todo el respeto para el Mónaco, pero el Barça es mucho más grande. Yo tuve mi experiencia y él va a tener la suya. Él tiene la pasión por el fútbol y eso es la única cosa que no tiene que perder. El resto es su vida; la gente habla mucho de su vida personal y creo que la gente tiene que dejarle en paz", señaló en una entrevista en el programa de Movistar+ 'Universo Valdano'.

En este sentido, recalcó que es "un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años". "Todo el mundo comete errores, hace cosas que no están bien, y tenemos que ver únicamente lo que hace en el campo. El resto no es muy importante, si no es grave. Es un jugador que tiene un gran talento y espero que tenga el camino que quiere y que tenga mucha suerte", deseó.

Además, también se rindió al trabajo de la selección española. "Es un equipo que tiene mucho control, saben jugar fútbol, saben cómo controlar el partido, técnicamente son muy fuertes. España es una de las pocas selecciones en la que los jugadores juegan de la misma manera desde pequeños hasta el primer equipo. Enhorabuena a toda la gente de España por trabajar así", apuntó.

Sin embargo, afirmó que su "experiencia" le dice que "no siempre es bueno llegar tan bien antes del Mundial". "En un Mundial todo puede pasar. Tienen un equipo muy bueno, pero hay muchos jugadores que no saben lo que es un Mundial. Para mí, ahora mismo es el mejor equipo de Europa porque ha ganado la Eurocopa jugando muy bien. Pero un Mundial es diferente y todos los equipos quieren ganarlo. Todo el mundo está mirando a España, vamos a ver lo que hacen; espero que no jueguen bien y que nosotros ganemos", indicó.

Así, confesó que espera "ganar otro Mundial". "En Francia decimos siempre 'no hay dos sin tres', y espero que podamos llegar otra vez a la final y que hayamos aprendido de lo de 2022. Tenemos una plantilla muy rica, pero en el fútbol de selecciones puedes tener los mejores jugadores, que si no creas un grupo fuerte, solidario y que no juegue bien, no puedes conseguir el premio supremo que es el Mundial. Tenemos ganas de entrar en la historia del país", manifestó.

Respecto a su estado de forma, Mbappé señaló que "empezar bien viene bien, pero lo más importante es jugar bien todo el año y acabar bien también". "Estamos en el ritmo que queríamos estar y vamos a seguir así, esperando ganar", afirmó, antes de hablar de su pérdida de peso. "Cuando estuve enfermo perdí muchísimo, como siete kilos, pero he recuperado dos o tres. Me siento muy bien", apuntó.

Sobre la gran cantidad de partidos que los jugadores afrontan cada año, recalcó que "es el nuevo fútbol". "Lo más importante para nosotros es tener descanso. Es un poco de adaptación, porque hay muchos partidos", expresó, antes de afirmar que 2026 es "un año importante". "Hay muchas cosas que hacer y hay que seguir enfocados en lo que tenemos que hacer. Empezamos bien la temporada, somos líderes de LaLiga, en la 'Champions' estamos ahí... Empezamos a entender lo que el míster quiere de nosotros, pero tenemos que mejorar si queremos llegar a donde queremos llegar", explicó.

También rememoró la dura derrota contra el Atlético de Madrid en el derbi (5-2). "Fue un partido duro, porque nadie esperaba eso. Cuando ganas 2-1 no esperas encajar cuatro goles más. Fue un momento duro para el equipo, pero tenemos que seguir, sin olvidar lo que ha pasado, porque nos va a venir bien en el futuro si queremos ganar. Vamos a pensar siempre en este partido y vamos a siempre luchar para no tener un otro momento así en la temporada", dijo. "Ellos tenían razón, fueron a jugar un derbi, y nosotros no metimos la intensidad en los duelos, y en todos ganaban ellos. Después perdimos el ritmo, perdimos el control del partido y pasó lo que pasó", continuó.

El delantero francés afirmó también que tiene "una relación muy buena con Vinícius". "Es muchísimo mejor este año porque nos conocemos muchísimo mejor. Es un grandísimo jugador y una buena persona. Sabemos que la gente va a hablar de nosotros, pero tenemos el mismo objetivo, que es ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Si queremos ganar títulos, tenemos que estar los dos en nuestra mejor versión", declaró.

En otro orden de cosas, Mbappé habló de su relación con Leo Messi en el Paris Saint-Germain. "Me sorprendió mucho porque es muy normal dentro de un vestuario. Cuando eres famoso hay mucha gente que te pone una etiqueta de cómo eres como persona y como jugador. Pero Messi es totalmente normal, tiene respeto por todo el mundo. Y es un jugador único, cuando tienes un jugador así en tu equipo lo único que tienes que hacer es quedarte cerca de él y mirar todo lo que hace. Estar cerca de él me ha ayudado muchísimo como jugador a entender el juego más", subrayó.

"Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi. Yo no pensaba que no iba a jugar con él en mi carrera, porque mi sueño era el Madrid, no pensaba ir a Barcelona algún día en mi vida. Pensaba que iba a quedarse para toda la vida en Barcelona. Jugar con él es muy especial, he aprendido muchísimo con él y por eso únicamente puedo decirle gracias por todo lo que he tenido con él, dos años muy ricos que fueron una oportunidad de oro", prosiguió.

Por último, de su estancia en el PSG, también destacó su cercanía con Luis Enrique. "Lo vi hace dos días porque fue el partido de Lille contra el PSG. Es muy buena persona. Es un gran entrenador y una persona casi más grande, es muy bueno. Yo he tenido una muy buena relación con él y le deseo lo mejor para él en su vida. Y como entrenador, lo he pasado muy bien con Luis", confesó.