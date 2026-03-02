Mbappé padece un esguince de rodilla y seguirá un tratamiento conservador

Kylian Mbappé con el Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda y seguirá un "tratamiento conservador", ha confirmado este lunes el club blanco, después de que el futbolista consultase a "médicos especialistas franceses".

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo", señaló la entidad en un comunicado.

El atacante francés se perdió la pasada semana el partido de vuelta del 'Playoff' de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica, y tampoco ha entrado en la lista de convocados del equipo para el partido de LaLiga EA Sports de este lunes ante el Getafe en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, hasta el momento nadie en el club blanco había desvelado qué dolencia afectada al internacional galo. "Tenemos muy claro qué es lo que le pasa. Ahora queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible", declaró el técnico blanco, Álvaro Arbeloa, el domingo en rueda de prensa. "Creo que ahora mismo es mejor no dar plazos porque básicamente son molestias", añadió.

De hecho, el Real Madrid no ha querido desvelar tiempo aproximado de baja del jugador y se ha limitado a asegurar que queda "pendiente de evolución". Lo que sí es seguro es que con este tratamiento conservador no pasará por quirófano.

Este mes de marzo, el equipo madridista afrontará la eliminatoria de octavos de 'Champions' ante el Manchester City y los partidos de LaLiga EA Sports frente al RC Celta en Balaídos y ante el Elche y el Atlético de Madrid, ambos en el Bernabéu.