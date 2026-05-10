Mbappé se pierde el Clásico

Kylian Mbappé durante el entrenamiento del sábado del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé no ha entrado en la lista de convocados del Real Madrid para el Clásico de este domingo ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou (21.00 horas), en el que sí estarán Aurélien Tchouaméni y Thibaut Courtois.

El atacante francés, que ya se perdió la victoria liguera ante el RCD Espanyol por una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, completó el sábado parte del entrenamiento con el grupo y no arriesgará en la Ciudad Condal.

En cambio, sí estará el centrocampista galo Aurélien Tchouaméni, protagonista esta semana de una pelea con el uruguayo Fede Valverde en Valdebebas que se saldó con una visita al hospital y una brecha en la cabeza del capitán blanco, ausente este domingo para recuperarse del traumatismo craceoencefálico que le causó el golpe. Ambos fueron sancionados por parte del club con medio millón de euros cada uno por el incidente.

Además, regresa el portero belga Thibaut Courtois, mientras que se quedan fuera, además de Mbappé y Valverde, los lesionados Dani Carvajal, Éder Militao, Rodrygo Goes, Arda Güler y Ferland Mendy y el centrocampista Dani Ceballos, por decisión técnica.

De esta manera, la convocatoria la forman Courtouis, Lunin, Sergio Mestre; Alaba, Trent Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, David Jiménez; Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Cestero, Palacios; Vinícius Jr., Gonzalo, Brahim y Mastantuono.