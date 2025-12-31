Mbappé sufre un esguince de rodilla y es baja casi segura para la Supercopa

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé sufre un esguince en su rodilla izquierda y es seria duda para la disputa de la Supercopa de España, según confirmaron los servicios médicos del club blanco este miércoles en un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda", apunta la nota emitida por el Real Madrid. Así, el francés es seria duda para la disputa de la Supercopa de España, en la que los blancos se medirán en la semifinal al Atlético de Madrid el próximo 8 de enero. Además, tampoco estará disponible para el duelo liguero de este domingo ante el Real Betis.

Mbappé se une a las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold. Contratiempo para Xabi Alonso para el arranque de año, en el que pierde a su mejor jugador de lo que se lleva disputado de temporada, tramo en el que ha anotado 29 goles en 24 partidos, más del 50 por ciento de los 52 que ha marcado su equipo entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.