McGregor se lesiona en su regreso a la UFC: "Solo puedo describirlo como el infierno"

El luchador de artes marcialex mixtas irlandés Conor Mcgregor, frente al estadounidense Max Holloway, en el UFC 329, en Las Vegas. - Europa Press/Contacto/Louis Grasse

MADRID, 12 Jul. (PA Media/dpa/EP) -

El luchador de artes marciales mixtas irlandés Conor McGregor sufrió una lesión tras una primera patada en su regreso después de cinco años a la Ultimate Fighting Championship (UFC), en la velada UFC 329 frente al estadounidense Max Holloway.

En Las Vegas (Estados Unidos), McGregor, de 37 años, regresó a una jaula cinco años después, pero su vuelta no fue agradable para el irlandés. Y es que en un primer golpe sobre Holloway, aterrizó de forma torpe sobre su rodilla derecha y se lesionó, por lo que, después de unos segundos y con el veterano intentando defenderse desde el suelo, el árbitro detuvo la pelea.

El esperado regreso de 'The Notorious' apenas duró un minuto y nueve segundos del primer asalto del combate. "Se me ha fundido el motor. Destruido. No tenía ninguna lesión o lesiones antes de la pelea. Estaba lanzando patadas, plantando y saltando, durante todo el campamento y también detrás del escenario antes de la pelea. Esto salió de la nada. Estoy más que deprimido. Solo puedo describirlo como el infierno", escribió el irlandés en su cuenta de 'X' tras la pelea.

Así, una lesión en la rodilla permitió a Holloway sumar un triunfo frente a unas de las figuras más emblemáticas de este deporte, después de su última derrota ante el brasileño Charles Oliveira perdiendo el título simbólico 'Baddest MotherFucker' (BMF), que designa al 'tipo más duro' de la compañía.

En la velada también venció el inglés Paddy Pimblett, que solo necesitó 52 segundos en derrotar al francés Benoit Saint Denis, gracias a una sumisión sobre el cuello de su rival, que quedó inconsciente perdiendo la pelea.