Medina Cantalejo: "Si aumenta el nivel de intervención del VAR es que algo no cuadra en el campo"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, admitió este jueves que la temporada pasada fue "mejorable" en el aspecto arbitral y que están tratando de reducir el nivel de intervención del VAR porque "si aumenta es que algo no cuadra en el campo", mientras que pidió disculpas por "la manera de decir las cosas" en el audio que se filtró hace unas semanas en las criticaba duramente a un colegiado.

"La temporada desde el punto de vista arbitral ha sido mejorable, no ha sido buena. Si el nivel de intervención del VAR aumenta es porque algo no cuadra en campo y hemos incidido mucho en que los árbitros de campo deben tener capacidad decisoria y que cuando haya un error manifiesto intervenga el VAR", explicó Medina Cantalejo en una rueda de prensa en la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias tras el seminario realizado en Oviedo.

Para el andaluz, "el aumento de nivel de intervención (del VAR) no es bueno, aunque es cierto que ha habido justicia", y pidió "entonar el 'mea culpa'". "No podemos venir aquí sacando pecho porque no ha sido una extraordinaria temporada, tenemos que mejorar algunos aspectos y ya hemos empezado durante la pretemporada. Seguro que con trabajo y esfuerzo será mejor", puntualizó.

"El árbitro de campo está para tomar decisiones y es verdad que cuando la red de seguridad es posible que no te lances al vacío como en nuestra época cuando no teníamos la certeza al cien por cien cada acción. En el CTA pensamos, y los árbitros también, que quizá la seguridad de tener el VAR ahora no toman alguna decisión que antes tomaban en el plano gris", añadió.

El presidente del CTA también advirtió que hay acciones, "como las de juego brusco", para las que entienden que "no es necesaria la intervención del VAR". "Los árbitros están suficientemente preparados y concentrados para tomar la determinación sobre el campo. Falta un poquito de decisión en algunos momentos y quizá desde el VOR se es demasiado estricto con algunas cuestiones", zanjó.

Además, no olvidó que fue una temporada "atípica" por todo lo que sucedió tras salir a la luz el 'caso Negreira'. "Nos vimos envueltos en polémicas y cuestiones muy mediáticas que están en manos de justicia que parece que se van aclarando situaciones y el arbitraje está completamente seguro de que todo quedará bien claro", advirtió.

El excolegiado internacional recordó que "no es fácil trabajar si en cada jornada cada equipo saca un comunicado quejándose sin hablar" con el colectivo y que no considera que el número de rojas mostrada la pasada temporada "uno de los errores que más se han cometido". "Quizá no sea el número adecuado, pero no por exceso), remarcó.

DISCULPAS POR UN AUDIO QUE "NO TENÍA NADA QUE VER CON EL CASO NEGREIRA"

Finalmente, Luis Medina Cantalejo habló del audio que salió a la luz hace unas semanas en el que criticaba duramente a un árbitro, asegurando que no tenía "nada que ver con el 'caso Negreira'" sino para "salir en defensa" del colectivo sino tras conocer que había un periodista que se había infiltrado en una reunión.

"Aunque llevara toda la razón del mundo, cuando escuché ese audio al primero que no le gustó fue a mí y pido disculpas por aquella manera de decir las cosas, pero no al que lo filtró y metió al periodista en la sala de la reunión. Los árbitros me llamaron para decirme que se había suspendido la reunión porque alguien de nuestro colectivo que había pasado un 'link' a un periodista y estaba dentro de la sala", subrayó.

Junto a Luis Medina Cantalejo comparecieron el director del Proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, y Alberto Undiano Mallenco, miembro de la Comisión Técnica. El exárbitro aragonés también demandó "menos intervenciones" y "la colaboración de todos los actores" para mejorar en el tiempo efectivo de juego, que fue "muy pequeño" la pasada temporada. En este sentido, remarcó que la próxima campaña, a la hora del tiempo adicional, los goles se tendrán en cuenta y se añadirá "como mínimo un minuto si no hay que esperar al VAR".

Por su parte, el excolegiado navarro detalló situaciones relacionadas con el juego brusco, reconociendo que son "conscientes de cierta crítica" y que el año pasado se quedaron sin sacar algunas rojas directas, "pero no muchas más" que las 30 que mostraron.

Además están "medianamente satisfechos" con la bajada de los penaltis denominados de 'contacto de baja intensidad' (de 90 a 71) y avisó de que para la nueva temporada no se amonestará por todas las manos dentro del área y al borde del área.