Melanie Serrano se retira tras 18 temporadas en el Barça: "Me voy con los objetivos cumplidos"

Archivo - Melanie Serrano of FC Barcelona Femeni in action during the Liga Iberdrola match between FC Barcelona Femeni and Deportivo Alaves Femenino at Johan Cruyff Stadium on October 02, 2021 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain.

"Nunca me imaginé el vivir algo tan bonito, no esperaba ni por asomo lo conseguido"

La jugadora del Barça Femení Melanie Serrano ha anunciado este viernes que se retira del fútbol femenino profesional después de dieciocho temporadas en el FC Barcelona, largo periplo en el que ha pasado del fútbol amateur al profesional, de entrenar a deshoras en tierra y jugar en el Camp Nou y a ganar una 'Champions', de momento, por lo que se va con los "objetivos cumplidos" y con la seguridad de empezar una nueva etapa, no desvelada, en la entidad blaugrana.

"Anuncio mi retirada del fútbol femenino profesional tras 18 temporadas en este club. Ha sido una decisión muy difícil de tomar. He tenido que hacer una reflexión interna muy importante, con mi familia. Cuando una ve que quizá no aporta al equipo lo que quiere aportar, y cuando no ayuda al club a dar el nivel de juego necesario, empieza a plantearse otros objetivos y metas para seguir ayudando, aunque sea, de otra manera", anunció, entre lágrimas, en una comparecencia.

La lateral e interior tiene claro que le ha llegado el momento de "decir adiós" a una etapa de su vida y abrir "otra nueva que ilusiona mucho". "La nueva etapa me permite buscar otros objetivos y metas, siempre ligados al Barça. Se me plantea desde el club un nuevo reto, y de inicio digo bien alto que me voy a dejar el alma para hacerlo lo mejor posible, soy responsable, comprometida y fiel a mis colores", explicó, sin detallar qué puesto ocupará en el club.

Todo apunta a que estará vinculada al fútbol femenino de base. "En este nuevo proyecto, podré enseñar todo lo aprendido en esta casa. Enseñar a que se valore cada detalle, lo que es hoy el fútbol femenino no se parece en nada a lo que era en mis inicios. Recuerdo cuando una llamada telefónica me cambió la vida, hace 18 años. Estaba en el cole, con mi amiga. Éramos las dos únicas chicas que jugábamos, y cuando me llamó el Barça corrí por toda la escuela gritando que el Barça me quería fichar", aportó sobre sus inicios en el fútbol.

Unos inicios bien distintos a sus últimos días como profesional. "He pasado de jugar en campos de tierra, a entrenar a altas horas de la noche y compartiendo campo con cuatro equipos, llevando tallas grandes, a tener estadio propio y ganar una 'Champions' y jugar en el Camp Nou lleno en dos partidos. Me voy con los objetivos cumplidos, siendo una privilegiada", aseguró.

"Nunca me imaginé, ni en mis mejores sueños, el vivir algo tan bonito. Cuando empecé no esperaba ni por asomo lo conseguido. He sido una privilegiada por poder dedicarme cada día a mi pasión, el fútbol. Y muchas personas no pueden dedicarse a su pasión. Por eso ya soy una privilegiada", se sinceró.

Además, pidió a las nuevas generaciones que disfruten de unas condiciones luchadas y peleadas por muchas otras antes. "Muchas compañeras no han podido vivir la recta final tan bonita que yo sí he vivido, y esto también es gracias a ellas. Todo lo que tienen hoy, que las nuevas generaciones sepan de dónde viene y el trabajo que ha habido detrás para que ellas ahora lo puedan disfrutar. Lo importante no es tener las mejores instalaciones, material o sueldo. Lo más importante es que ahora existe respeto hacia nosotras, hacia el fútbol femenino", aportó.

"El Barça forma parte de mi vida. He crecido junto a él. Empecé siendo una niña y me voy con una familia, eso dice mucho. Me llevaré conmigo a todas las personas que han aportado su granito de arena en este club. Y sobre todo intentaré tenerlas cerca. No es una despedida triste, no es un adiós ni hasta luego. Es un aquí y siempre. Melanie es Barça y Barça es Melanie", se despidió Melanie Serrano, jugadora con más de 500 partidos a sus espaldas con el Barça.

PALMARÉS DE LUJO Y JUGADORA MÁS LONGEVA

Es la jugadora más longeva de la actual plantilla y "leyenda" del FC Barcelona, según el propio club. Llegó en 2003 con sólo 14 años y se irá en 2022 con 32. "Uno de sus goles más importantes es el que marcó en San Mamés en 2013, clave para un título de Liga memorable. Y una de las otras metas destacables fue los minutos disputados en la final de 'Champions' ganada en Gotemburgo", la describe la entidad.

Melanie Serrano se marcha con un palmarés envidiable, formado por 7 Ligas --2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021 y 2022--, 1 Liga de Campeones (2021 y aspira a la de esta temporada), 7 Copas de la Reina --2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020 y 2021-- y 2 Supercopas de España (2020 y 2022).