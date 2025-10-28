Messi confía en jugar el Mundial de 2026: "Me gustaría estar bien y ser importante"

Archivo - El delantero Lionel Messi, en un partido con la selección de Argentina en el Estadio Monumental. - Roberto Tuero/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

BERLÍN, 28 Oct. (dpa/EP) -

El futbolista argentino Lionel Messi confía en poder jugar el Mundial de 2026, torneo en el que le "gustaría estar bien y ser importante" para ayudar a Argentina a defender su título, aunque lo evaluará "día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene" con el Inter Miami, para comprobar si puede "estar al 100%".

"Es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me encantaría", dijo Messi en una entrevista a la NBC sobre el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, aunque admitió que su edad -cumplirá 39 años el próximo junio- es un factor a tener en cuenta.

Al '10' le "gustaría estar allí, estar bien y ser una parte importante" para ayudar a su selección. "Y voy a evaluarlo día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter (Miami) y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil para el grupo, y entonces tomaré una decisión", avanzó.

Finalmente, Messi confesó que levantar el Mundial de Catar en 2022 con Argentina, tras vencer en la final a Francia en la tanda de penaltis, fue "el sueño" de su "vida". "Era lo único que me faltaba a nivel profesional porque había tenido la suerte de haber conseguido todo a nivel individual, a nivel de equipo con el Barcelona, y creo que ese es el sueño de todo jugador", concluyó.