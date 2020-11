Messi: "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Lionel Messi dijo estar "cansado" de "ser siempre el problema de todo" en el club blaugrana a su llegada a la Ciudad Condal tras haber jugado con Argentina dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2022.

El '10' culé fue preguntado por la prensa si le molestaron las declaraciones del tío de Antoine Griezmann, que señaló a Messi como culpable del bajo rendimiento de su sobrino aprovechando el parón por selecciones. Messi mostró su indignación al llegar al aeropuerto del Prat.

"Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club. Llego después de 15 horas de vuelo y me encuentro ahí uno de Hacienda, esto es una locura", indicó Messi nada más pisar suelo barcelonés.

El de Rosario contesta con estas declaraciones a las palabras del tío de Griezmann hace una semana, que se pronunció así en una radio francesa: "Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil", dijo Emmanuel Lopes.