Míchel: "El Barça no es solo Lamine Yamal"

Míchel, entrenador del Girona FC - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, ha asegurado que el FC Barcelona, al que se enfrentan este lunes en Montilivi, "no es solo Lamine Yamal" y ha recordado que es "el equipo que tiene más profundidad de Europa", aunque es "optimista" con las opciones que tienen de ganarle.

"Tengo claro lo que haré, hemos trabajado en esta situación. El Barça no es solo Lamine, todos los jugadores son muy importantes y tienen recursos en todas las líneas. Veremos lo mejor para nosotros. Es el equipo que tiene más profundidad de Europa y eso significa que hace muchas cosas bien. Es el líder en muchas cosas, en muchas estadísticas en la liga española", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que afrontan "un partido especial". "Jugar contra el Barça, contra el Madrid, el Atleti... Lo normal es que ganen ellos, porque ganan el 90% de los partidos. Cuando juegan entre ellos, puede ganar uno u otro, pero la clasificación dice que el Barça gana casi siempre, y el Madrid también. Siempre soy optimista e intentaremos hacer nuestro mejor partido para ganar, y debemos ser capaces de ser nosotros mismos", indicó.

"Los equipos grandes siempre juegan cada partido con la intención y la seguridad de que tienen que ganar, porque si no es una semana dura para ellos. Siempre han jugado con esa presión, no porque hayan perdido el otro día, sino porque el Real Madrid ganó ayer y necesitan ganar para continuar líderes en la clasificación. Los equipos grandes están acostumbrados a jugar en estas condiciones y después de una derrota es lo mismo. Espero el mismo Barça de siempre", prosiguió.

El técnico madrileño recalcó también que el Barça es "diferencial en espacios reducidos". "Eso hace que un metro más o menos sea importante. Es un partido para mejorar, y lo tenemos que afrontar de esta manera, para mejorar, porque nos hará salir mejores", dijo. "Lo que me gusta de la manera de jugar del Barça de Flick es que siempre juega igual, de la misma manera. Tiene cosas muy buenas, porque lidera muchas estadísticas en LaLiga y es muy difícil de contrarrestar", continuó.

Además, espera poder trasladar al terreno de juego las ideas que tiene para frenar a los azulgranas. "Hemos analizado bien lo que podemos hacer y las cosas que hacen muy bien y la manera de intentar contraestarlas. Lo tengo en la cabeza, pero no será fácil hacerlo en el campo. Hemos intentado que los jugadores tengan las ideas más claras. Tenemos que tener en cuenta cómo presionar el balón y lo que tenemos que hacer en las situaciones de transición en ataque y defensa", subrayó.

Míchel, que pidió que la afición esté con ellos "al 200%", deseó también que el Barça pueda jugar con sus mejores jugadores. "A mí me gusta ver a los mejores en el campo. Si Lamine juega en nuestra camiseta, mejor. El fútbol es un espectáculo y los mejores tienen que estar en el campo", apuntó.

Por otra parte, confirmó que no podrá contar con el centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, que se unirá a las bajas de Donny van de Beek, Juan Carlos Martín, Cristian Portu y Marc-André ter Stegen, mientras que el nuevo guardameta gallego Rubén Blanco ha llegado "muy bien y estará disponible".

Por último, no se mostró preocupado por la queja formal sobre los árbitros que el club azulgrana envió a la RFEF. "Máxima confianza en los árbitros, y seguro que será un partido como todos y el árbitro hará las cosas bien. donde nosotros, el Barça y el Arbi harán las cosas bien. No tengo miedo en este sentido. Siempre he pensado que los árbitros hacen su trabajo de la mejor manera", finalizó.