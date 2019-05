Míchel: "Espero que Hazard no tape a Vinicius o Brahim"

Publicado 30/05/2019 18:21:33 CET

El exjugador del Madrid y otros exfutbolistas creen que el FC Barcelona no debe destituir a Valverde, aunque necesita "un cambio"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador y exinternacional Miguel González 'Michel' avaló el posible fichaje del jugador del Chelsea Hazard por el Real Madrid, aunque confía en que "no tape" a los emergentes Vinicius o Brahim, y otros exjugadores como Miguel Ángel Nadal, Albert 'Chapi' Ferrer, Milinko Pantic y Paulo Futre, entre otros, ven como favorito al Liverpool este sábado en la final de la Liga de Campeones.

En el Santander Fútbol Talks, organizado por Banco Santander en su nueva sede en Madrid, participaron los exjugadores de los cuatro primeros clasificados de LaLiga Santander, Miguel Ángel Nadal y Albert 'Chapi' Ferrer (FC Barcelona); Paolo Futre y Milinko Pantic (Atlético de Madrid); Miguel González 'Míchel' y Rafael Martín Vázquez (Real Madrid); y Juan Sánchez y Vicente Rodríguez (Valencia).

También lo hicieron el exentrenador del Tottenham Juande Ramos y el exjugador del Liverpool José Miguel González 'Josemi', en representación de los dos clubes británicos que se enfrentarán este sábado en la final de la Liga de Campeones en el estadio Wanda Metropolitano.

El nuevo entrenador de los Pumas de México, Miguel González 'Míchel', señaló que el Real Madrid "necesita mucho cambio ahora", pero que también lo necesitaba en esta temporada recién concluida. "Se ha retrasado un poco la revolución. Me gustaría mucho que Ramos siguiera en el Real Madrid porque del Madrid nunca hay que marcharse", indicó.

Por otro lardo, manifestó que Hazard es un futbolista "maravilloso, que juega bien en muchas posiciones". "Espero que a los jugadores emergentes como Brahim o Vinicius no les tape. ¿Valverde? Lo fácil es cambiar al entrenador, pero antes hay que cambiar a los jugadores. Para mi lo importante es crear un estilo y eso te lo da la regularidad. Es más difícil ganar LaLiga Santander que la Champions", comparó.

A su juicio, los equipos que jugarán la final de la Liga de Campeones, Tottenham y Liverpool, "tendrían dificultades" para ganar varias ligas. "El Liverpool es más del espectador; el Tottenham es un equipo más anfibio, pero el Liverpool es muy de autor", comentó.

Su excompañero en el Real Madrid y miembro de la 'Quinta del Buitre', Rafael Martín Vázquez igualmente apostó por el refuerzo de Hazard. "Es un grandísimo jugador y estando en el Madrid lo va a ser más aún", zanjó el excentrocampista blanco.

RAMOS: "EL TOTTENHAM TIENE MUCHA NECESIDAD DE ÉXITO"

Después de 11 años sin ganar un título, ya es el momento de que el Tottenham vuelva a ganar un "gran título", según Juande Ramos. "Históricamente es un 'grande' del Reino Unido y en los últimos 8-10 años ha hecho un gran esfuerzo para mantener a sus figuras. Para mi el favorito es el Tottenham porque tiene mucha necesidad de éxito", manifestó.

Sobre su exjugador Gareth Bale, Juande Ramos recordó que hizo unas grandes finales de Copa del Rey y de la 'Champions' que se tradujeron en sendos títulos, aunque el último curso "ha ensombrecido mucho" su rendimiento. "Es un jugador que me gusta mucho. Yo me lo quedaría. Es un jugador total que puede hacerse con toda la banda izquierda", argumentó.

Para Josemi, la final de la 'Champions' "va a ser bastante igualada", pero da como favorito a 'su' Liverpool. "Tiene ventaja porque el año pasado les pasó de todo y tiene esa experiencia de la final con el Real Madrid. Los años que pasé allí fueron de los mejores de mi carrera. Espero que mi Málaga suba, es importante para la ciudad", indicó.

En el Valencia les gusta "festejar bien" los títulos, destacó Vicente Rodríguez sobre la reciente conquista de la Copa del Rey. "Hacía mucho tiempo que no se ganaba un título y ganar al Barcelona es un título añadido. Entrar en la Champions y ganar la Copa es final brillante. La confianza del club en Marcelino ha sido clave", subrayó.

El también exjugador del conjunto che Juan Sánchez añadió la importancia de haber ganado en un "año complicado", pero en el que el club celebró su centenario. "El Valencia siempre tiene que estar en la Champions", añadió Sánchez.

PANTIC: "ESTOY PERDIDO CON GRIEZMANN, ABURRE"

El exdelantero portugués Paolo Futre se declaró "preocupado" por el futuro del francés Antoine Griezmann. "No sé lo que va a pasar. Ahora no lo quiere el Barcelona. Aparte de a él, también voy a echar mucho de menos a Godín. ¿Simeone? Muchos colchoneros teníamos pesadillas con la Segunda y el Cholo nos ha colocado donde estamos hoy. Somos un equipo comprador. Si se va Griezmann, quizás tengamos dinero para volverlo a comprar", bromeó.

Para Milinko Pantic, el hincha colchonero se ha "vacunado" ante la posibilidad de que Griezmann no se marche. "Estoy perdido con esto. Tenía claro que iba a fichar por el Barcelona, pero ¿ahora? Lo de Griezmann aburre, no sé dónde va a ir, no tengo ni idea. Cuando sale y dice que me voy, se supone que tiene algo firmado. Griezmann como jugador de campo es 'top 5', pero cuando habla, la lía", lamentó.

En este sentido, el excentral del FC Barcelona Miguel Ángel Nadal dijo ver más al francés "en otro equipo" que en el blaugrana. "Tengo la sensación de que se irá al PSG. El Barcelona necesita otro tipo de refuerzos, tanta gente no puede caber. Un delantero centro, un posible sustituto de Busquets y un lateral izquierdo", analizó.

Nadal señaló que el haber ganado LaLiga Santander "no es suficiente" para un grande como el equipo blaugrana. "Después de la debacle de Liverpool se necesita un responsable. Valverde lleva dos años tropezando, y este ha sido peor. Será difícil de olvidar. La capacidad de Valverde no está en entredicho, pero sí que se necesita una mejora", explicó.

Por contra, 'Chapi' Ferrer no vio necesidad de que haya un relevo cuando Valverde ha ganado dos ligas seguidas. "Ha pesado mucho las dos eliminaciones en la 'Champions'. Ernesto ha hecho un trabajo extraordinario, con problemas importantes como la marcha de Neymar. Creo que los entrenadores necesitan un proyecto a medio plazo", expuso el exlateral del Barça.