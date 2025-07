Míchel: "Les he pedido perdón a los jugadores por muchas cosas"

Archivo - Michel Sanchez, head coach of Girona during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Girona FC and Real Betis at Estadio de Montilivi on April 21, 2025 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El entrenador del Girona FC, Míchel, ha asegurado este miércoles que el mensaje de esta temporada está "muy claro" y es que necesitan "hacer equipo", ya que es lo "más importante" y es algo que les faltó el curso pasado, por lo que ha reconocido que ha hecho "mucha autocrítica" de cara a que no vuelva a suceder lo mismo este año, ya que el equipo 'gironí' rindió muy por debajo de las expectativas el curso anterior y ello le llevó a pedir perdón a sus jugadores.

"El mensaje es muy claro, necesitamos hacer equipo, es lo más importante. El año pasado creo que ha faltado que el equipo esté más conectado. Todo el mundo, y he hecho mucha autocrítica. Les he pedido perdón por muchas cosas que han pasado el año pasado y porque la conexión tiene que partir primero del cuerpo técnico y del entrenador. He hecho una buena autocrítica y tengo claro que tenemos que mejorar para este año", ha asegurado el técnico en declaraciones a los medios del club.

El míster madrileño se ha mostrado muy autocrítico consigo mismo por la temporada pasada, pero ha afirmado que es consciente de los errores que cometió y que no los volverá a repetir. "En mi caso, creo que el año pasado no ha sido bueno. Creo que he hecho una buena autocrítica. La sensación de estar más distanciado. Y eso creo que yo lo tengo que de cambiar. Y lo cambiaré, estoy seguro, porque tengo claro los errores que he hecho", reveló.

"Les he dicho que la palabra equipo parte de un proyecto. Y el proyecto continúa en Girona con la sensación de crecimiento. Porque la exigencia no es el fichaje, diré de Messi, Messi no lo cambia todo. Nosotros, como filosofía del club, tenemos claro lo que tenemos que mejorar y que estamos en una fase de crecimiento. Y el jugador lo tiene que sentir. Y lo tiene que interiorizar", ha afirmado sobre el mensaje que le ha transmitido a sus jugadores.

Porque el técnico 'gironí' les ha dicho a sus futbolistas que necesita que tengan "sentimiento de pertenencia" para ofrecer un mejor rendimiento esta temporada y superar las dificultades que aparezcan durante el año. "Tienen que estar preparados para los momentos malos. Y por eso necesito el sentimiento de pertenencia", explicó.

"Les he dicho que tienen que conocer la ciudad, la provincia, que la gente hable con ellos, que siempre tengan los pies en la tierra, porque creo que cuando eres más humano y estás más a pendiente de lo que pasa a tu lado, creo que eres capaz de dar tu mejor versión", reflexionó sobre este sentimiento de pertenencia.

Porque Míchel ha reconocido que sus jugadores pensaron que la temporada "estaba hecha" cuando cayeron eliminados en la fase liga de la pasada edición de la Liga de Campeones. "Creo que cuando nos eliminaron de la 'Champions', el jugador ya hizo los últimos seis meses como si ya estuviera hecha la temporada", reveló.

"Y después se dieron cuenta de que aún no había terminado. Y menos mal que al final pudimos terminar bien la temporada. Pero es que va a costar mucho y el equipo va a sufrir, todo el mundo va a sufrir. Por eso pienso que es muy importante el sentimiento de pertenencia, el saber dónde estás. Y por eso necesito pies en la tierra y humanizar el equipo. Es una palabra que necesitamos", declaró.

A pesar del bajo rendimiento ofrecido la temporada pasada, el club 'gironí' aún no ha realizado ninguna incorporación, circunstancia que no preocupa al entrenador, ya que cree que los fichajes del pasado curso darán un "paso adelante" y ofrecerán un mejor rendimiento, aunque espera que hayan "cuatro o seis" caras nuevas.

"La gente piensa que tenemos que hacer una renovación total, pero el año pasado hicimos muchos fichajes que continúan aquí. Y pienso que mejorarán su versión y les darán un paso adelante. Estoy convencido de tener una base sólida. Hay gente que lleva cuatro años con nosotros y continúa. Tenemos que hacer retoques y fichajes. Pero pienso que estará un número de cuatro o seis fichajes. Y no más, porque el resto del equipo está ahora mismo", manifestó.

De cara a este curso, Míchel ha asegurado que el objetivo es "crecer" y conseguir la permanencia para consolidar al club en Primera División. "Queremos crecer, somos muy competitivos. Queremos hacer un gran año, estar cerca de las posiciones de delante, pero la realidad del 70 por ciento de los equipos es la mismo", aseguró.

"Están Madrid, Barça, Atlético de Madrid. Pero después hay equipos que sí, que continúan en Primera División. Es una obligación, pero el resto tiene que trabajar mucho, y nosotros también. Continuar en Primera División es un paso adelante muy importante para nosotros. El club necesita permanecer cuatro, cinco, seis, siete años en Primera División para consolidarnos", reveló.

Finalmente, el técnico ha querido agradecer el apoyo de la afición el curso pasado y decirles que harán un equipo del que puedan estar orgullosos. "A los aficionados les doy las gracias por la temporada pasada. Y que tengan en cuenta que trabajaremos para hacer un equipo. La palabra equipo, que es lo más importante, no se trata de poner nombres. Se trata de hacer un equipo. Y haré un equipo. Y es mi responsabilidad y soy el que tiene que hacer esta labor. Y tengo claro cómo hacerlo", explicó.

"Montilivi es muy importante para nosotros. Porque cuando viajas a otros campos, te das cuenta que la afición tiene una parte muy importante de la energía que necesita el equipo. Y por eso no les pido, sino que les doy las gracias y espero que continúen con nosotros esta temporada. Porque todos juntos seremos capaces de que estén muy orgullosos de nosotros", finalizó.