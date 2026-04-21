Milagros Tolón ve los pitos al himno como "enturbiar de una forma la imagen de España y del deporte"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, opinó este martes que le parece "lamentable" los pitos al himno español que se escucharon en el Estadio de La Cartuja de Sevilla durante la final de la Copa del Rey Mapfre del pasado sábado entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, y advirtió que lo único que hacen es "enturbiar de una forma la imagen de España y también del deporte".

"Al margen de que la libertad de expresión tiene que estar ahí, la verdad es que a mí me parece personalmente lamentable, no solamente los pitidos sino también los insultos racistas que se oyeron en el partido en Cataluña de la selección y por los que yo me puse en contacto con el presidente de la Federación", señaló Tolón tras el Consejo de Ministros.

La titular de Deportes dejó claro que el deporte debe tener "una serie de objetivos" que deben estar alejados de este tipo de acciones, que lo único que hacen es "enturbiar de una forma la imagen de España y también del deporte".