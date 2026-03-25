Moneke frena al Baskonia en la prórroga

Chima Moneke, en un partido con el Estrella Roja. - Europa Press/Contacto/Marko Dimic

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha perdido este miércoles en casa por 100-108 frente al Estrella Roja durante la jornada 33 en la fase regular de la Euroliga, un partido repleto de alternativas y que se ha decantado a favor del conjunto de Belgrado en la prórroga, gracias sobre todo a la actuación del exjugador baskonista Chima Moneke.

En el Fernando Buesa Arena, los visitantes empezaron bien de la mano de Jordan Nwora, quien puso el 11-20 mediado el primer cuarto. Pero entonces Kobi Simmons lanzó la reacción del Baskonia, que cuajó a fuego lento por el acierto exterior de Clément Frisch y la dirección de Trent Forrest.

Aunque los de Belgrado agotaron el minuto 10 con un 27-28 a su favor, habiéndose validado un polémico tapón de Joel Bolomboy a Eugene Omoruyi, la inercia beneficiaba claramente a los pupilos de Paolo Galbiati. Y así lo evidenciaron varias canastas de Timothé Luwawu-Cabarrot en el comienzo del segundo periodo, cogiendo el Baskonia rentas cortas (33-28, 37-32).

Aun así, los baskonistas supieron gestionarlas e incluso las ampliaron con puntería en tiros libres, llegando al descanso con 52-42. Al regreso de vestuarios, el inédito Tyson Carter salió como titular en el quinteto del Estrella Roja, un intento de su entrenador Sasa Obradovic por cambiar el rumbo; y el ex del Unicaja de Málaga aportó de inmediato en ataque.

Eso sí, el conjunto serbio necesitaba que otros jugadores importantes levantaran la cabeza. En las filas de su adversario, enrareció el ambiente que Mamadi Diakite se enfadase de forma ostensible tras ser cambiado, y sin saberse si sus protestas al aire iban hacia Galbiati o hacia el trío arbitral; lo intentó calmar Luwawu-Cabarrot, en labores casi de capitán.

Aprovechó el Estrella Roja ese escenario para apretar el tanteo (60-56) con un triple de Codi Miller-McIntyre y dos tiros libres de Chima Moneke. Respondió al contragolpe Luwawu-Cabarrot, clavando un triple esquinado, y en la posesión posterior cometió Jasiel Rivero una falta en ataque. Entre tanto vaivén, además, Semi Ojeleye y Jared Butler hilaron sendos triples.

Con 67-66 se acabó el tercer periodo y la atmósfera sonreía al Estrella Roja, que volvió a ponerse por delante al inicio del cuarto cuarto gracias a tiros libres de Moneke y un acierto lejano de Butler. La intensidad de los visitantes en defensa había aumentado y se notó en el juego interior, ya sin ver más a Diakite debido a su eliminación por faltas personales.

A consecuencia de ello, al Baskonia se le escurrieron un par de rebotes clave, como uno que cazó Bolomboy en la cara de Luwawu-Cabarrot y donde sacó un 2+1. Para cortar esa racha, Matteo Spagnolo consiguió un triple lateral y más adelante Forrest vio aro nuevamente, tras un rato apagado, colocando un 74-75 de infarto para los últimos minutos de partido.

Los de Obradovic hacían la 'goma' y, aunque Omoruyi redujo distancias (77-80) desde más allá del arco, Luwawu-Cabarrot hizo falta en ataque y a la acción siguiente castigó Moneke. Sin dilación, el mismo Moneke provocó que Luwawu-Cabarrot fallase una entrada a canasta, pero el dorsal 9 de los locales se redimió con un triple que situó el 83-86 a 1:59 de acabar todo.

A la vuelta de un tiempo muerto, Luwawu-Cabarrot logró otra canasta de tres puntos que empató el marcador. Butler quiso emularlo, pero erró, si bien Bolomboy capturó el rebote y facilitó una segunda ofensiva que el Estrella Roja aprovechó con un tiro de Nwora a tablero. La réplica corrió a cargo de Forrest, cuyo triple colocó el 89-88 a 33.6 del bocinazo final.

Para colmo del equipo serbio, Nwora cometió falta en ataque sobre el omnipresente Luwawu-Cabarrot y más tarde también Forrest fue objeto de otra falta. Desde la línea de personal situó el 91-88, pero Butler igualó el marcador desde el perímetro a 12.2 de la conclusión. Forrest tuvo sobre el lanzamiento ganador 'in extremis', pero el balón hizo la 'corbata'.

En la prórroga, Moneke y Luwawu-Cabarrot vivieron su particular duelo encestador, con Frisch como actor secundario en el Baskonia; ese mismo rol para el Estrella Roja lo encarnó Ojeleye, autor de un triple y de un mate que situaron el 100-106 a 49.2 de concluir el tiempo extra. Luego Moneke cerró el rebote en un tiro rival a la desesperada y ahí murió el partido.

Vendió cara su derrota el Baskonia, que ahora tiene un balance de 9-24 en las posiciones más rezagadas de la tabla clasificatoria. Por su parte, el Estrella Roja propició con su victoria un quíntuple empate de equipos con balance de 19-14, dentro de la reñida lucha por la sexta posición.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 100 - ESTRELLA ROJA, 108 (52-42, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Forrest (31), Villar (-), Radzevicius (8), Omoruyi (7) y Diakite (5) --quinteto inicial--; Simmons (8), Nowell (2), Spagnolo (3), Frisch (15) y Luwawu-Cabarrot (21).

ESTRELLA ROJA: Miller-McIntyre (9), Dobric (5), Nwora (20), Moneke (22) y Rivero (4) --quinteto inicial--; Butler (21), Bolomboy (3), Ojeleye (15), Kalinic (2), Dos Santos (3) y Carter (4).

--PARCIALES: 27-28, 25-14, 15-24, 24-25 y 9-17.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Zamojski y Peerandi. Eliminaron por faltas personales a Diakite en el Kosner Baskonia.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena, 7.375 espectadores.