Montella: "Nos favorece que Zaza se haya quitado la tensión del gol"

El entrenador del Sevilla FC, Vincenzo Montella, ha señalado antes de recibir este sábado al Valencia CF en el Ramón Sánchez Pizjuán que les puede favorecer que Simone Zaza se haya "quitado" de encima el peso de no marcar, con su gol el otro día contra el Real Betis, y por otro lado ha destacado lo "compacto" que es el conjunto valencianista, un rival directo.

"Zaza es un jugador que me gusta mucho. Lo seguimos en la Fiorentina y en el Milán y estoy contento por cómo lo está haciendo en España. También por su gol del otro día, porque llevaba tiempo sin marcar y nos favorece que se haya quitado ya esa tensión", comentó Montella este viernes en rueda de prensa.

El italiano es uno de los peligros de un Valencia al que ve como un equipo "compacto, unido y bien organizado". "Tienen una gran transición de juego y paciencia para llevar el balón a sus delanteros. Tienen grandes jugadores, pero del partido espero lo de siempre, que es poder hacer un gran fútbol y ganar", auguró.

"Tenemos que pensar sólo en el Valencia, recuperar y ya después pensaremos en el Manchester. El partido más importante es el de mañana y a partir del domingo lo será el del Manchester", aseguró al ser preguntado por el duelo del martes en la 'Champions' en Old Trafford, al que acuden con el 0-0 de la ida en Sevilla.

Para el preparador sevillista, "a los grandes partidos hay que llegar con la motivación justa". "Si vas en quinta y metes la sexta puedes romper el motor, así que hay que llegar con la energía justa y no perderla antes de tiempo", comentó sobre ese futuro duelo pero pensando también en el Valencia ya que no quiere relajación alguna en sus jugadores pero tampoco un exceso de motivación.

En cuanto a las ausencias confirmó que Jesús Navas no llegará ni para el martes, mientras que se refirió a Roque Mesa, que "está bien". "Pero no es fácil para mí hacer una lista de 18. No me gusta que alguien se tenga que quedar fuera, pero está mejorando y sólo es una decisión técnica. Corchia está mejor y ya hoy le he visto corriendo, aunque sea al margen", puntualizó.

Además, el técnico tuvo un recuerdo para con su compatriota Davide Astori, fallecido el pasado domingo antes del partido de la Fiorentina en Udine. "Es algo inexplicable, que te toca mucho, porque Italia es uno de los países con mejores controles para los deportistas. Me gustaría recordarle como un chico muy bueno. Siempre era un placer encontrarse con él", aseguró.