Montse Tomé: "Hablé con Jenni Hermoso y la noté mejor, la decisión de convocarla es deportiva"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, confirmó que había "hablado" con Jenni Hermoso de cara a convocarla para los próximos partidos ante Italia y Suiza de la Liga de Naciones, y que la notó "mejor" y que, en base a una "decisión deportiva", decidió citarla, mientras que considera la ausencia de Mapi León y Patri Guijarro un tema "cerrado" y al que no hay que dar "mucho bombo".

"Sí hemos hablado con Jenni. Cuando di la anterior convocatoria dije mis explicaciones de por qué no estaba y cuando terminó aquella concentración nos pusimos en contacto con ella y eso dio lugar a alguna especulación, pero no hay ningún problema con ella", expresó Tomé en rueda de prensa.

La asturiana recalcó que en la primera lista decidieron no llamarla "por protegerla y porque era lo mejor para ella", pero que siempre hay una "decisión deportiva que engloba muchas cosas que se basa en el día a día y en toda la información que hay".

"La decisión de venir para estos partidos es deportiva. Hablé con ella y la noté mejor, y hemos visto su rendimiento en los partidos que ha jugado, con tres goles en cuatro partidos. Sabemos la jugadora que es, no vamos a descubrir nada nuevo. Tenemos ganas de verla y de empezar a pensar en dos partidos complicados", añadió.

Tomé advirtió que la RFEF están "trabajando mucho" para hacer cambios tras las demandas de las internacionales y considera que en esta concentración "el foco está menos en este tema". "Jenni había jugado dos partidos y con pocos minutos. Era una situación especial porque había una parte humana, pero las decisiones que tomo son deportivas", insistió.

"Los Juegos Olímpicos son un objetivo ilusionante y que nos motiva mucho, así que tenemos que llenarnos de energía. Las jugadoras sólo tienen ganas de hablar de fútbol, de que pase esto y de que todo se solucione dónde se debe solucionar", aseveró la técnico.

La seleccionadora se refirió a las cualidades de la delantera del Pachuca mexicano. "Tiene varios registros y puede jugar de interior y también como punta que se descuelga para generar superioridad. Interpreta bien el juego y sabe dónde debe aparecer", detalló.

NO QUIERE DAR MÁS "BOMBO" A LA SITUACIÓN CON MAPI LEÓN Y PATRI GUIJARRO

La entrenadora quiso zanjar la polémica sobre si había hablado o no con las jugadoras cuando dio la primera lista. "No dije que había hablado con todas las jugadoras. En esta sí he hablado con algunas, no con todas. La relación es buena y profesional y no hay que especular en ese sentido", remarcó.

"Siempre he tenido confianza en mí, me siento privilegiada y agradecida por las personas que pensaron que era la idónea para liderar este cambio. He estado cinco años con la mayoría de las jugadoras, con otro rol y donde yo no decidía, pero mi relación siempre fue buena, ninguna os dirá seguramente nada malo. Ellas son muy profesionales, lo que ha pasado nos ha desbordado a todos y estamos tratando de solucionarlo. Yo no he sentido falta de confianza, la comunicación siempre es la base para solucionar cualquier conflicto y me siento tranquila", agregó.

Montse Tomé fue varias veces cuestionada por la ausencia de Mapi León y Patri Guijarro. "Ellas nos trasladaron su opinión, que respetamos y a partir de ahí no hemos sabido nada más, seguimos respetando su decisión. En la RFEF se han hecho cambios y queremos pensar en fútbol lo antes posible", replicó.

"Ya les transmití por qué habían sido convocadas, en sus clubes son importantes, las valoramos y seguimos, tampoco hay que seguir dando mucho bombo a esta situación, han mostrado una postura que respetamos y no hay mucho más que decir", trató de zanjar. "Los cambios están ahí y estamos pensando en jugar y ganar, creo que es un tema cerrado. Me dijeron lo que sentía y les dije lo que pensaba, para mí es un privilegio estar en la selección y necesitamos jugadoras convencidas de querer venir", sentenció ante la insistencia de la prensa.

Por otro lado, en cuanto a la convocatoria de jugadores recién salidas de lesión como Salma Paralluelo y otras que no han sido llamadas en la misma situación como Alba Redondo, apuntó "cada caso es diferente" y que barajan "todos los escenarios" para decidir. "Hay que valorar el talento, el rendimiento, el momento de forma y pensar en los partidos que vamos a tener y los contextos que nos van a presentar", recordó.

"Tratamos de ser justos y con las que se quedan fuera seguramente estemos siendo injustos. Me ha resultado difícil hacer la convocatoria y eso ha sido una suerte. Quiero animarlas (a las que se han quedado fuera) a seguir insistiendo", prosiguió.

"NINGÚN DEBATE" CON LA ABSOLUTA MASCULINA

En este sentido, admitió que la guardameta del FC Barcelona Sandra Paños está "dentro" de las futbolistas que siguen, mientras que destacó las cualidades de otra de las novedades como Anna Torrodà. "Ya ha venido hace tiempo y está haciendo buenos minutos. Es una mediocentro con capacidad para jugar hacia delante y con balón tiene un potencial muy bueno", resaltó.

Por otro lado, tras las declaraciones de Aitana Bonmatí en el programa 'Salvados' de LaSexta sobre que no sintió el apoyo de la Absoluta masculina, Tomé cree que la catalana fue "natural" y pidió "no dar tanta importancia a los matices de lo que se dice ni crear diferencia entre chicos y chicas en las selecciones absolutas".

"Creo que no hay ningún debate. Con Luis De la Fuente y su 'staff' tengo muy buena relación, somos compañeros de profesión y los jugadores y las jugadoras también, en esas relaciones podemos beneficiarnos mucho los unos de los otros. Yo he tenido aquí en la RFEF conversaciones con jugadores de la élite que me han dado mucho", expresó la exjugadora.

La seleccionadora tampoco le quiso dar demasiada importancia a que la Gala del Balón de Oro, donde hay varias jugadoras españolas y Aitana Bonmatí es la favorita, se celebre un día antes de jugar ante Suiza. "Es adaptarnos a una circunstancia que no puedes cambiar, si fuera de otra manera sería más fácil. Las que tengan que estar, estarán en la gala porque es un reconocimiento importante para ellas", señaló.

Finalmente, de las dos próximas rivales, Italia y Suiza, habló del primero, "una selección competitiva, que a nivel defensivo es bueno y sobre todo en transición es capaz de salir rápido y cargar el área con muchas jugadoras. En los últimos 20 minutos de su derrota ante Suecia generó problemas. Será un partido competitivo e intenso y en un contexto europeo en el que debemos dar el cien por cien", opinó.