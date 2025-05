Montse Tomé: "Esta no es la lista definitiva para la Eurocopa, no hay ninguna puerta cerrada"

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora femenina de fútbol, Montse Tomé, recalcó este miércoles que su lista de convocadas para los partidos de la Liga de Naciones ante Bélgica e Inglaterra "no es la definitiva" para la Eurocopa, ya que "en la selección no hay ninguna puerta cerrada" a ninguna jugadora, aunque no hayan ido convocadas en las últimas citas.

"No es la lista definitiva. Son 25 jugadoras que podemos valorar, que podemos ver en esta ventana. A la Eurocopa solo van a poder ir 23, pero nos queda un poco lejano ahora. Nuestro primer objetivo es clasificarnos para la fase final de la Nations y lo primero es conseguir los tres puntos contra Bélgica", reconoció Tomé en rueda de prensa en el RCDE Stadium, sede del duelo ante Inglaterra del próximo 3 de junio.

La asturiana recordó que desde los Juegos Olímpicos de París ha convocado a "36 jugadores" y que ha "utilizado a 31", advirtiendo que maneja "una prelista de 70". "Lo difícil es elegir, pero lo bueno también es poder elegir entre tantas. Esperamos acertar, esperamos ayudarlas y sobre todo estar muy concentradas para lo que nos viene que es mucho y muy bonito", zanjó.

"En este tiempo hemos valorado mucho lo que las jugadoras han hecho con nosotros, lo que han hecho en los diferentes equipos y en las diferentes competiciones, pero todavía queda. Este fin de semana hay una final de la Champions donde vamos a tener 12 jugadoras y ahí haremos una valoración. Todavía quedan diferentes escenarios que tenemos que valorar y esto no es lo definitivo", prosiguió.

La seleccionadora insistió que buscan las jugadoras que "se adapten al modelo de juego" del equipo y con las que puedan "competir al máximo nivel" y también les den "alternativas". "Buscaremos traer lo que necesita España en cada momento", zanjó.

En este sentido, Tomé fue preguntada una vez más por las ausencias de Jenni Hermoso y Misa Rodríguez, e insistió en que "no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora a la selección". "Tanto Misa como Jenni han sido jugadoras que han estado conmigo y que están en la prelista, entonces no hay ninguna puerta cerrada", aseveró.

Por otro lado, la entrenadora ovetense recordó que su equipo "tiene mucha ambición" y pidió centrarse, "lo primero", en el partido ante Bélgica, un rival que no les puede "sorprender" después de que le tuviesen que remontar un 0-2 en la primera vuelta, una reacción que "dice mucho de la mentalidad del equipo porque no es la primera vez que consigue remontar".

En referencia al segundo partido, en el que la selección recibirá en Barcelona a Inglaterra, reconoció que será "un partido diferente", ya que la campeona de Europa, pese a cierta irregularidad, es "una selección de máximo nivel con jugadoras de máximo nivel". "Una de las cosas que tiene que tener este equipo es saber jugar el partido que toca", advirtió.

El partido contra la selección inglesa supondrá el regreso de la selección española a Barcelona, algo que produce "alegría" en la seleccionadora, que celebró que la RFEF tenga "unas ganas tremendas de impulsar el fútbol femenino" por todo el país. En este sentido, desea "igualar la expectación" que tuvo el retorno de la selección masculina a la Ciudad Condal.

TENDRÁN QUE ADAPTARSE POR LA FECHA DE LA FINAL DE LA COPA DE LA REINA

Por otro lado, cuestionada sobre el calendario, con una final el 7 de junio de Copa de la Reina que se jugará tras esta 'ventana' de selecciones y en la cual hay bastantes jugadoras involucradas, Montse Tomé admitió que no es lo que más le gusta. "Lo que vamos a hacer es poder adaptar el inicio de la próxima convocatoria para la EURO y hacer dos grupos con esas jugadoras que van a estar en Barça y Atlético, que terminan más tarde, y al menos poder ayudarlas porque este es nuestro objetivo", aseguró.

Este sábado se juega también la final de la Champions Femenina entre el FC Barcelona y el Arsenal, con una docena de internacionales involucradas, lo que el técnico calificó como un "escenario ideal" para el cuerpo técnico de la selección. "Para nosotros, ver a nuestras jugadoras en el máximo nivel, en una final muy competida con dos equipos que han jugado muy bien al fútbol, es un regalo", expresó.

Esta final arrancará media hora antes del inicio de los partidos que determinarán el último equipo descendido a LaLiga Hypermotion, pero la asturiana considera que el de Lisboa es "un partidazo" y que habiendo un equipo español "toda España tiene que ver esa final.

"Yo creo que el Barça ha hecho una gran temporada, lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien, los títulos que tiene no son casualidad y cuando consigues mantenerte tanto tiempo es fruto de mucho trabajo. Sí que han tenido algún momento más irregular, lo cual es normal dentro del rendimiento y del máximo nivel, pero creo que ahora están en un buen momento", detalló sobre el conjunto catalán de cara a esta final.

Finalmente, la de Oviedo también fue preguntada por Olga Carmona, que anunció su marcha del Real Madrid y a la que las informaciones sitúan en el PSG francés la próxima temporada. Tomé ha hablado con la andaluza, que le transmitió que estaba "feliz". "Creo que ha dado un gran rendimiento al Real Madrid y también a la selección. Es una capitana y tiene continuidad y en ese caso hay que escucharla, seguirla y sobre todo que pueda seguir teniendo contextos competitivos", sentenció.