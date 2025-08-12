Morata critica al Galatasaray en su despedida: "Tuve que renunciar a parte de mi salario"

Archivo - El delantero español Álvaro Morata, en su etapa en el AC Milan. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Álvaro Morata se despidió este martes del Galatasaray turco, club en el que militaba desde febrero de este mismo año como cedido, y criticó a la entidad, revelando que no le quedó "más remedio que renunciar a parte del salario", y defendió que "hay principios que nunca deben romperse".

"Quiero agradeceros sinceramente el afecto, la calidez y el apoyo que me habéis mostrado. Me hicisteis sentir bienvenido desde el primer día y vuestro apoyo ha sido de los más extraordinarios que he experimentado en mi carrera", comenzó el ariete su despedida en redes sociales del club turco.

Sin embargo, aprovechó para revelar que su "experiencia" con el club no fue tan positiva. "Hubo momentos en los que no se cumplió la palabra dada ni se respetaron los valores fundamentales. Hasta el final, no se cumplieron los compromisos adquiridos, hasta el punto de que no me quedó más remedio que renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado con mi trabajo", expresó.

"Para mí, en la vida y en el trabajo, hay principios que nunca deben romperse, como el respeto a los derechos de cada persona. No reconocer y compensar lo que se ha ganado es, para mí, inaceptable y contrario a los valores de equidad y profesionalidad en los que creo", agregó.

Morata consideró que "es justo dar a los aficionados la verdadera explicación de lo ocurrido" con su situación, cuando rompe un vínculo con el club turco prevista hasta enero de 2026. "Vosotros y la ciudad de Estambul permanecerán siempre en mi corazón, y os deseo lo mejor, hoy y en el futuro", dijo.

El delantero también se acordó de su entrenador en el conjunto turco, Okan Buruk, y "su fantástico equipo". "Estoy seguro de que seguiréis escribiendo la historia del Galatasaray. Mi más sincero agradecimiento a todos mis compañeros por los momentos que hemos compartido, y a todas las personas que trabajan en las instalaciones de entrenamiento", concluyó su mensaje en 'Instagram'.

Morata firmó como cedido con el Galatasaray procedente del AC Milan en febrero de 2025, disputando desde entonces un total de 16 encuentros, en los que marcó 7 goles y dio 3 asistencias, para terminar levantando la Liga y la Copa. Ahora, el delantero español suena con fuerza para unirse al Como 1907 de la Serie A italiana, equipo entrenado por Cesc Fàbregas.