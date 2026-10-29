Los Mossos identifican al aficionado que intentó agredir a Camavinga en El Clásico

Jugadores del Real Madrid celebran el 1-2 en el Clásico contra el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han identificado y denunciado al amparo de la Ley del Deporte al aficionado que intentó agredir al futbolista del Real Madrid Eduardo Camavinga durante la celebración del segundo gol en El Clásico disputado en el Spotify Camp Nou (1-2 para los blancos), según ha informado LaLiga tras denunciar los hechos ante el Comité de Disciplina de la RFEF.

El individuo, perteneciente a uno de los grupos de animación de la Grada 1957 del FC Barcelona, afronta una propuesta de sanción económica de entre 3.000 y 60.000 euros, al preverse la calificación de la infracción como grave por no haberse producido daños materiales ni físicos en la acción.

La propuesta administrativa incluye igualmente la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de entre seis meses y dos años para el denunciado, en una actuación desarrollada junto a los servicios de seguridad del propio club blaugrana, que traslada el expediente a su Comisión de Disciplina para aplicar las medidas correspondientes.