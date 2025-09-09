Mourad El Ghezouani deja el Elche y se marcha al Club Tijuana mexicano

El delantero marroquí Mourad El Ghezouani, del Elche CF, ante el Real Betis. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero marroquí Mourad El Ghezouani abandona el Elche CF tras seis temporadas y se marcha traspasado al Club Tijuana de la Liga MX mexicana, después de ser el máximo goleador del conjunto ilicitano el curso pasado, pero sin apenas protagonismo en el inicio de LaLiga EA Sports 2025-26, según un comunicado.

"El Elche CF y el Club Tijuana han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Mourad El Ghezouani, que continuará su carrera profesional en la Liga MX", anunció el conjunto ilicitano.

Mourad El Ghezouani llegó al Elche en la temporada 2019/20 y, tras su paso por el Elche Ilicitano, logró dar el salto al primer equipo en la campaña 2021/22. Desde entonces, ha defendido "con orgullo y máximo compromiso" la camiseta franjiverde.

El delantero fue una pieza clave en el ascenso a Primera División en la temporada 2024/25, sumando 9 goles en 31 partidos de LaLiga Hypermotion, los cuales que contribuyeron al retorno del club ilicitano a la máxima categoría del fútbol española, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo el curso pasado.

El club expresó su "más sincero agradecimiento" al delantero por los últimos seis años de "dedicación, esfuerzo y compromiso", como "ejemplo de superación y profesionalidad". "El Elche le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en México, confiando en que seguirá transmitiendo la misma pasión y valores que demostró en el estadio Martínez Valero", concluyó el comunicado.