Mourinho: "Ellos protestan todo, hacen un clima muy difícil"

Jose Mourinho, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, se mostró feliz con el triunfo de su equipo (0-3) ante el Racing de Santander y con el "crecer progresivo" que experimentan los blancos, destacando la dificultad que pone El Sardinero y sin entrar mucho en la polémica.

"El Sardinero tiene mucha fuerza. El peligro está ahí con 3-0. El partido se puede ganar por cuatro o cinco con las ocasiones pero también se puede complicar. Si nos mete una se meten arriba. El primer tiempo hemos sido muy fuertes, hemos salido a jugar bien, con criterio. Una semana ultracomplicada, una victoria importante", dijo en rueda de prensa después del encuentro.

El técnico luso fue preguntado por el penalti que supuso el 0-1 de los blancos, muy protestado por los locales, y por el que no concedieron al Racing. "Mi opinión es que ellos protestan todo, es un estadio que me gusta mucho, una afición que me gusta mucho, tiene este carácter, este modo de jugar", afirmó.

"No se limitan a venir al cine, ver el espectáculo, vienen a participar y hacen el clima muy difícil para un rival. Si juegas solo con el corazón hay mucha gente que no sabe las reglas. Las cambian tanto que la gente no sabe que nunca es penalti de Tchouaméni por el rebote. El árbitro ha estado bien", añadió.

Por otro lado, Mourinho habló de su gestión de los cambios pensando en el miércoles en Champions. "Ya he visto de todo en el fútbol, sentenciado es cuando el árbitro termina el partido", apuntó, explicando que no cambió a jugadores que no estarán el miércoles. "El regalo que la Liga nos ha hecho de jugar hoy y el sábado, nos obliga a el miércoles, contra el fútbol español que debería querer que sus equipos en Europa ganen puntos, pero a ver si haciendo tres o cuatro cambios sacamos los tres puntos", añadió.

Además, el preparador de los blancos destacó el compromiso. "Hay jugadores que tienen más actitud física y táctica para el trabajo defensivo, pero vale para más jugadores. He visto gente muy comprometida. El equipo está creciendo, debería marcar más goles con las ocasiones que tenemos. Estoy feliz. Cuando los jugadores más ofensivos hacen acciones de trabajo es también un mensaje positivo al equipo", afirmó.

"Estamos creciendo. Menos de cuatro meses es poco, pero hemos ido creciendo progresivamente. He entendido cosas que no entendía el primer día, los jugadores entienden mejor mi carácter como entrenador. Entienden las cosas que no son negociables. Existe una buena empatía jugadores-entrenador. Estamos bien pero a ver esta semana con dos partidos complicados. El equipo está mejorando, los jugadores están en un nivel de confianza alto. El fútbol se juega por hombres y mujeres, que juegan, el aspecto emocional cuenta mucho", terminó.