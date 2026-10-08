Mourinho: "Tenemos que tener suerte de estar aquí cuando llegue la sentencia del caso del Manchester City"

Archivo - José Mourinho, técnico del Real Madrid, durante un entrenamiento en Valdebebas. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, dijo que tendrá que "tener suerte de estar aquí" para "cuando llegue la sentencia final" del caso de las irregularidades financieras del Manchester City inglés, refiriéndose a lo dilatado que puede ser el proceso.

"Prefiero reírme un poco, porque creo que tendremos un final. Pero yo, que tenemos más de 60 años, tengo que tener la suerte de estar aquí cuando llegue la sentencia final. Porque ahora tendrá una sentencia y después el recurso...", ironizó el luso en una entrevista publicada este jueves por el medio italiano Corriere dello Sport recogida por Europa Press.

Así abordó Mourinho la noticia del pasado 29 de septiembre, cuando la Premier League confirmó que una comisión independiente había declarado culpable al Manchester City de cometer "infracciones graves" de las normas financieras de la liga inglesa durante nueve temporadas, así como de la mayoría de los cargos relativos a su falta de cooperación con la investigación.

La comisión determinó que, entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, el club concertó "contratos ficticios con varios de sus socios comerciales", además de asegurar que presentó "cuentas inexactas" y "ocultó la situación real de sus finanzas". Con ello, se buscaba "inflar artificialmente" los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras esterlinas durante el periodo afectado.

"Pienso que el problema es la suerte de los momentos en los que llego a un determinado club. Yo he vivido aquí, en Real Madrid, los tiempos importantes de Negreira. Nadie lo sabía, pero lo hemos vivido. Después me fui y ahora se sabe", agregó, en relación al caso que investiga los pagos del FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El luso también confesó que los contactos con el Real Madrid llegaron después de ver los rumores en los medios de comunicación. "Yo era muy feliz (en el Benfica), era un club especial para mí, estaba a 10 minutos de casa, algo que no sucedía hace 20 años. Era un club que necesitaba un salto y yo pensaba cumplir allí mi contrato de tres años. Me sorprendió que me relacionasen con el Real Madrid, aunque siempre hemos mantenido el contacto", relató.

Finalmente, defendió que el fútbol no ha sufrido una evolución y sí "una transformación" desde que comenzó en los banquillos. "Hoy la carrera de un entrenador es mucho más corta, llegas rápido y te vas rápido. No hay tanto ya aquel prototipo de entrenador de carrera, con muchos años, diversos clubes, gran acumulación de experiencia. Gente que vive el fútbol y respira el fútbol, que nunca se cansa del fútbol", comentó.

"Recuerdo ir a una reunión de UEFA con los entrenadores que estaban en la Champions y estaban Alex Ferguson, Fabio Capello, Giovanni Trapattoni, Marcelo Lippi, Arsène Wenger... Gente de peso", añadió, antes de analizar al fútbol actual. "Los recursos que tenemos ahora son increíbles. Cada equipo viaja con dos autobuses, uno para jugadores y otros para cuerpo técnico. Veo la lista de habitaciones en el hotel y están los jugadores y luego hay otras 40 para analistas, gente de redes sociales...", zanjó.