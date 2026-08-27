Mourinho: "Veo a Mbappé con hambre de hacer historia con el Real Madrid"

Jose Mourinho, Real Madrid CF - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, calificó a Kylian Mbappé de jugador "increíble" y se mostró contento con la versión de su equipo este miércoles, sobre todo "delante de la dificultad", en la goleada (4-1) ante la Real Sociedad, con "tranquilidad" también en los pitos que se escucharon en el Santiago Bernabéu.

"Ha sido tranquilo, ya no estoy para muchos nervios, son muchos partidos ya, pero me gustó mucho. La última vez que vine aquí con el Benfica me quedé a ver el partido en el garaje. Es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu", comentó en rueda de prensa, sobre su regreso al feudo madridista como técnico 13 años después.

"El primer tiempo fue difícil, no estábamos encajando la presión y la Real, sin tener oportunidades de gol, muy bien plantada. Hoy era un partido para tener la pausa por hidratación. Hemos ajustado algunas cosas en el descanso, y en el segundo tiempo podían ser seis goles, pero sería injusto también para la Real. El segundo tiempo era imposible para ellos contra un equipo con mucha calidad", añadió.

El técnico blanco fue preguntado por un Mbappé que firmó tres goles, y por una comparación con Cristiano Ronaldo. "No me gusta comparar jugadores, pero este tío es increíble. Me alegro mucho que ha hecho historia en el Mundial, porque hay 25 campeones pero solo hay uno para la eternidad que tiene más goles en el Mundial. Le veo con mucha hambre de hacer historia con el Real Madrid y he visto un equipo donde, a pesar que Mbappé ha hecho lo que ha hecho, ha sido siempre el mismo", afirmó.

"Ha sido equipo. Ha sabido esperar, tener tranquilidad. En el segundo tiempo, una marcha más. Quizá la inspiración de entrenar con el ruido de los coches de Madring, una marcha más, dos marchas más y el segundo tiempo me gustó mucho. Prefiero 40 goles con títulos que 60 sin títulos, 40 con mucho trabajo para el equipo. Lo dejé en el campo pensando a ver si podía meter cuatro", añadió.

Por otro lado, Mourinho habló también de su gesto y complicidad con Vinícius en su cambio. "A Vini cuando ha metido el gol he decidido que fuera. No hubiera sacado nunca a Vini sin el gol. Necesita descansar un poco. He pensado que sería un buen sentimiento salir y sentir el cariño de la gente", confesó.

"He tenido la oportunidad de entrenar equipos con jugadores increíbles, y también jugadores buenos, pero no el top, del top. A esta gente tienes que enseñar a jugar como equipo, muy poco individual. Mbappé no es solo meter goles. Todos tienen mucha calidad. Incluso, Jude y Cucu, los que más tarde llegaron, me gustó mucho, y me gustó mucho el equipo delante de la dificultad", dijo.

Mou valoró los pitos que se escucharon en el primer tiempo. "El Bernabéu ya lo conocemos, los jugadores lo conocen, yo lo conozco. Gracias que son así, es consecuencia de la historia, la exigencia es por la historia. El Madrid tiene siempre grandes equipos y la gente quiere más y más. Ellos pueden y pagan para tener sus emociones, nosotros estamos donde estamos, porque tenemos esta capacidad de estar tranquilos delante de la dificultad", apuntó.

"El equipo está sabiendo crecer mentalmente, emocionalmente como equipo. Ya contra el Espanyol. Y al final hemos conseguido los tres puntos y que la gente salga con el sabor de lo que podemos hacer. Los pitos y los aplausos siempre tienen parte de justicia. La gente estaba frustrada y un par de pitos no hacen mal a nadie, te ayudan a crecer también, pero hay partidos que se van a ganar con dificultades. Hay equipos españoles que juegan bien, entrenadores, jugadores buenos, no tienen miedo, les gusta tener el balón. Otros campeonatos no se juega, se defienden", añadió.

El preparador portugués confesó además que el planteamiento de inicio de la Real no fue el esperado. "Preparamos el partido diferente a cómo la Real se ha presentado. Cuando no puedes presionar, esperas. Pitos, porque la gente quiere al Madrid machacando, machando, machando, pero a los pitos, tranquilidad. Al descanso hemos tocado en dos, tres piezas: los jugadores han acabado con el partido", comentó.

Mourinho recordó además que vienen de una "pretemporada atípica", con jugadores con muy pocos entrenamientos y ya exigidos, como señaló en el rival a un Mikel Oyarzabal pidiendo el cambio en el inicio del segundo tiempo. "No es fácil hacer al equipo, crecer más de lo que estamos haciendo. Vivimos de puntos y, de momento, seis de seis", zanjó.