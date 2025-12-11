Muere con 85 años Antonio González 'Chuzo', exjugador del Atlético de Madrid

Fallece con 85 años Antonio González 'Chuzo', exjugador del Atlético de Madrid. - CLUB ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha confirmado este jueves la muerte con 85 años del malagueño Antonio González 'Chuzo', exdefensa tanto del equipo colchonero como del extinto CD Málaga entre las décadas de 1950 y 1960.

"La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de Antonio González 'Chuzo'. El malagueño militó en nuestro equipo entre los años 1957-1963, jugando un total de 142 partidos y conquistando dos Copas y una Recopa de Europa", señaló la entidad colchonera en su cuenta de X.

"Siempre estarás en nuestros corazones", concluyó el breve mensaje de condolencias, acompañado de una fotografía durante la etapa en activo del exfutbolista nacido en Antequera el 28 de enero de 1940.