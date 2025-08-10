Muere Kunishige Kamamoto, máximo goleador de la selección japonesa, a los 81 años

BERLÍN, 10 Ago. (dpa/EP) -

El máximo goleador de la selección japonesa de fútbol, Kunishige Kamamoto, ha fallecido este domingo a los 81 años a causa de una neumonía, ha confirmado la Federación Japonesa de Fútbol.

Kamamoto, que llevaba algún tiempo en tratamiento, marcó 75 goles en 76 partidos con la selección nacional. El de Kioto ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México 1968, donde fue el máximo goleador del torneo con siete goles, ayudando a Japón a lograr su mejor clasificación hasta la fecha en los Juegos de Verano.

Pasó toda su carrera en el Yanmar Diesel, ahora conocido como Cerezo Osaka, y marcó 202 goles en 251 partidos de la J-League, todo un récord. Según la agencia de noticias Kyodo, Kamamoto tuvo en su día planes de fichar por un club de la Bundesliga, pero estos nunca llegaron a materializarse.

A lo largo de su vida, entrenó al Matsushita Electric y al Gamba Osaka, y después fue vicepresidente de la federación durante ocho años a partir de 1998. También fue legislador de la Cámara de Consejeros durante una legislatura a partir de 1995 y recibió la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Cinta al Cuello, en 2014.