Munir: "Seguro que voy a disfrutar mucho en el Sevilla"

Publicado 14/01/2019 16:46:11 CET

Sobre que le prohibieran jugar en el Barça: "Es lo que tocaba aguantar"

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador Munir El Haddadi ha asegurado este lunes en su presentación con el Sevilla FC que cree que va a "disfrutar mucho" del fútbol en su nuevo equipo, a diferencia de lo que le sucedía en Barcelona, y ha asegurado que se tomó bien el dejar de poder contar para Ernesto Valverde en cuanto dijo que no iba a renovar como blaugrana.

"Aparte de los títulos, que han sido bastantes, me llamó la atención la afición, que es un gran club y que seguro que voy a disfrutar mucho del fútbol aquí", aseguró en la sala de prensa José Antonio Sánchez Araujo.

En este sentido, aseguró que el Sevilla es una oportunidad "muy bonita" para él. "Espero triunfar aquí. Desde que el Sevilla mostró interés en mí no tuve ninguna duda en venir aquí", aseguró el delantero, que ya ha debutado a las órdenes de Pablo Machín.

Fue llegar y cantar para Munir, que no obstante ya conocía a parte de la plantilla. "Fue muy rápido. El viernes estuve en Barcelona, me llamó mi agente, el sábado llegué, hice las pruebas, y me fui para Bilbao. Todos jugamos a la pelota, e incluso sin entrenar nos entendemos. Conocía a Aleix Vidal, que estuvo conmigo, a Sergi Gómez", desveló.

"Son grandes futbolistas que están a gran nivel y ojalá sigan así metiendo goles, yo espero estar ahí para cuando el míster me necesite", comentó sobre cómo afronta la competencia con André Silva y Ben Yedder, los máximos goleadores del equipo.

Por otro lado, explicó cómo fue su salida del Barça. "Cuando llegué de las vacaciones el día 2 comuniqué al club que no quería renovar, me comentó (Valverde) que le dijeron de arriba que no podía contar más conmigo", apuntó.

"Lo entendí, seguí trabajando y tuve la suerte de poder venir antes al Sevilla. No he tenido ningún problema, seguía trabajando y es lo que tocaba aguantar", se sinceró el delantero hispano-marroquí.

Por su parte, el director de fútbol del club, Joaquín Caparrós, aseguró que Munir tiene una "gran proyección". "Nos lleva a una mayor competitividad en ataque. Ha sido importante el trabajo de su agente y de Carlos y Paco, porque había muchos equipos que estaban detrás", comentó sobre el traspaso del futbolista, que llega del FC Barcelona por 1,05 millones de euros.

"El tema de Álvaro estaba ahí. El Sevilla es un club apetecible para muchos y a él le apetecía venir aquí. Nos pusimos en contacto y cuando se empezó a hablar de cantidades no tardamos mucho en darnos cuenta de que era imposible", comentó sobre la posibilidad de fichar a Álvaro Morata, del Chelsea.