Musiala se pierde el duelo ante el Stuttgart y es duda para su visita al FC Barcelona

BERLÍN 18 Oct. (dpa/EP) -

El centrocampista del Bayern de Múnich Jamal Musiala aún no está totalmente recuperado y no estará este sábado en la convocatoria para el partido de la Bundesliga contra el subcampeón de la pasada temporada, el VfB Stuttgart, según informó este viernes el entrenador Vincent Kompany, por lo que su disponibilidad para la visita al FC Barcelona en la Liga de Campeones es dudosa.

"Todos han vuelto en forma del parón internacional. Lamentablemente, no todos están listos al cien por cien ara jugar. Jamal Musiala no participará y no estará en la convocatoria", dijo el técnico belga en la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes.

Musiala ya se perdió el empate (3-3) del Bayern en el campo del Eintracht de Fráncfort y las victorias de Alemania en la Liga de Naciones contra Bosnia-Herzegovina y Países Bajos por un problema en la cadera.

De este modo, el atacante es duda para la disputa de la tercera jornada de Champions del próximo miércoles en el Estadi Lluís Companys frente al FC Barcelona. Además, el técnico belga añadió que necesita "esperar y ver" si el defensa Dayot Upamecano estará disponible.

El Bayern viene de tres partidos sin ganar, pero Kompany insistió en que no ve ninguna razón para cambiar su agresivo plan de juego, que le ha hecho vulnerables a los contraataques. "Obviamente hemos analizado los últimos partidos. Queremos mejorar detalles. Creemos al cien por cien que podemos tener éxito de esta manera", concluyó.