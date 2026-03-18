Musso: "Me tomo mi profesión y mi carrera con mucha pasión"

Juan Musso, en un partido con el Atlético de Madrid. - Europa Press/Contacto/Harvey Murphy

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Juan Musso, portero del Atlético de Madrid, ha afirmado que se toma su "profesión" y también su "carrera" a nivel de élite "con mucha pasión", tras haber sido clave para el acceso de los colchoneros a cuartos de final en la Liga de Campeones 2025-26, habiendo eliminado en octavos al Tottenham Hotspur.

"Me tomo mi profesión y mi carrera con mucha pasión. Doy siempre lo mejor, ya sea en los entrenamientos o los partidos, y creo que lo más importante es cómo me siento en el grupo. Estoy feliz en el Atleti, estoy feliz con los compañeros que tengo, confío mucho en ellos", declaró Musso a Movistar Plus+ este miércoles desde el Tottenham Hotspur Stadium.

"Creo que ésa es la clave: entrar al campo tranquilo y sintiendo que la confianza está. Sé que tengo que parar todo lo que llegue porque confío mucho en que vamos a hacer gol y vamos a ganar los partidos. Creo que lo que más me ayuda son mis compañeros y la confianza que tengo en ellos", añadió.

"Me encanta estar en el Atleti, siento que es mi lugar en el mundo. Y soy muy feliz, quizás como persona y como jugador, por lo que decía de mis compañeros. También estoy orgulloso de tener a Jan como compañero, que es una leyenda en el club", aludió al esloveno Jan Oblak, habitual titular.

En la siguiente ronda de esta Champions League, el equipo rojiblanco se enfrentará al FC Barcelona. "Confianza, confianza", respondió como un mantra al ser preguntado por ese cruce. "Ya los hemos eliminado, son un gran equipo, de lo mejor del mundo. Nosotros tenemos nuestra fuerza, lo hemos demostrado", se refirió a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

"Podemos ganarle a cualquiera, podemos competirle y ganarle muy bien a cualquiera. Para mí el partido de ida contra el Barça fue el mejor de la temporada nuestra, el que ganamos 4-0. Después en el Camp Nou no fue fácil, pero sabemos que podemos competirle a cualquiera y nos gusta jugar contra los mejores porque es la manera de medirte y desafiarte y llevarte al extremo de la competitividad. Y también cuando uno pasa esa prueba y gana ese partido, la alegría para la gente es mayor", argumentó Musso.

"El nivel de competencia es muy alto, nosotros hacemos muchos goles. Nos pasó por ahí en toda la eliminatoria que, haciendo tanta diferencia en el partido de ida, el equipo sale a todo o nada y es difícil cuando un equipo sale realmente a hacer todos los goles que puede", subrayó.

"No son partidos normales, hoy lo llevamos muy bien y tengo mucha confianza en el equipo. Y ya digo, los pudimos eliminar en la Copa. No va a ser fácil, sabemos que es un equipo de lo mejor en el mundo, sabemos que tenemos que ser la mejor versión nuestra sí o sí", volvió a hablar sobre el Barça.

"Pero confío mucho en el amor propio de este equipo, en la garra y en el juego, y ojalá en esos partidos seamos lo más completos posibles porque es lo que hace falta para pasar esa serie", concluyó el guardameta argentino.