Nadal descarta cualquier relación con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid

Archivo - El extenista español Rafa Nadal en el palco de honor del Real Madrid. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal ha desmentido este miércoles las informaciones que relacionaban su nombre con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid.

"He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", ha comunicado el extenista español en su cuenta de 'X'.

Así, Nadal descarta cualquier tipo de participación en el proceso electoral a la presidencia del Real Madrid, anunciado este martes por su presidente Florentino Pérez. Un mensaje que llega tras los rumores que apuntaban que el manacorí pudiera formar parte de una posible candidatura junto a Enrique Riquelme, presidente de Cox.