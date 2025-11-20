Nadine Kessler: "El fútbol femenino ha de estar siempre en la agenda"

LAS ROZAS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

La directora de Fútbol Femenino de la UEFA, Nadine Kessler, ve "clave ayudar a clubes y ligas" en el continente para impulsar una modalidad que también necesita "inversión estable" y "equilibrio" tanto en el aspecto "competitivo" como "entre lo deportivo y lo comercial", dejando claro que la misión es que el fútbol femenino esté "en la agenda siempre".

"Considero que lo que necesita Europa es un empuje en cuanto a los clubes, esa es la clave, tenemos que ayudar a las ligas y los clubes. Hemos hecho mucho, sin lugar a dudas, pero tenemos todavía mucho más que hacer", remarcó Kessler en su comparecencia en el Congreso 'ELEVA' de fútbol femenino que se está celebrando en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

La directiva recordó que en Europa están "las Balones de Oro, muchos conseguidos por jugadoras españolas". "Esto es algo que convence muchísimo, que lo hace verdaderamente atractivo. También es muy importante que las jugadoras sepan que, a día de hoy, pueden estar muy bien pagadas, creo que eso también está atrayendo a muchas jugadoras al fútbol femenino", subrayó.

"A nivel de los clubes y también de las ligas necesitamos más inversión. Y, de la misma manera, también necesitamos un equilibrio competitivo porque si el producto deportivo no es suficientemente bueno, no va a tener sus seguidores", prosiguió la alemana.

Esta aseguró que en la UEFA están "abiertos a nuevas personas y nuevas inversiones". "Se necesita muchísima inversión en las ligas y que sea estable. Nos gustaría que nuestros inversores tuvieran un plan a largo plazo y que se quedaran ahí tras cambiar la realidad de las jugadoras en su día a día. Ese es el tipo de inversores que queremos y también que sepan que el fútbol femenino tiene un retorno, prefiero eso mucho más que oír que el fútbol femenino necesita que le salven", aseveró.

En cuanto a las competiciones, la responsable de fútbol femenino de la UEFA recordó que la puesta en marcha de la nueva Copa de Europa ha sido para "atraer a más equipos y también hacer más partidos para aquellos equipos que no juegan tanto", mientras que la reforma en la Liga de Campeones con la nueva fase de liga similar a la versión masculina "también tenía como objetivo crear más competitividad, más tensión deportiva".

Y es que Nadine Kessler sabe que "lo deportivo va bien, los socios y las televisiones lo compran". "Las cifras se incrementarán y también la visibilidad, tal y como ha señalado Reyes (Bellver, directora de Fútbol Femenino de la RFEF), es esencial que las personas vean que es maravilloso tener el fútbol femenino", puntualizó.

"EL RETO ES CONSEGUIR EQUILIBRIO ENTRE LO DEPORTIVO Y LO COMERCIAL"

"Considero que es tremendamente difícil, pero ahí está el reto. Hay que conseguir ese equilibrio entre lo deportivo y lo comercial, que nunca vas a conseguirlo. Cuando nosotros cambiamos el formato de cuatro años, puede que no se diesen cuenta, pero hubo tres ganadores distintos en los últimos cuatro años y al principio no era así", prosiguió la directiva.

Ahora, en el fútbol europeo, insiste en que "es necesario que los inversores sepan que llevará un tiempo construir este producto". "En primer lugar, tenemos mucho trabajo que realizar para garantizar que en el norte, en el sur, en el este, en el oeste y en el centro de Europa, el fútbol sea un lugar para todas las jugadoras", resaltó.

"Tenemos que eliminar barreras en el fútbol de base y desde el punto de vista profesional que las mujeres tengan la oportunidad de seguir los pasos de Alexia y Aitana. Necesitamos más jugadoras profesionales y a la postre necesitamos CEO's que digan que invierten en el fútbol femenino o no, pero no debe ser una obligación para ellos. Es decir, el fútbol femenino ha de estar en la agenda siempre y cuando lleguemos a este lugar, ahí habremos conseguido mucho", zanjó.

La exjugadora confesó que "no hay nada mejor que jugar al fútbol". "Y sé que las jugadoras a día de hoy que están en el campo jugando, están verdaderamente viviendo de su sueño y por eso es importante que sigan en el fútbol. Todavía no he convencido a muchas para entrar ahí en los órganos de gobierno del fútbol, espero que en el futuro tenga más éxito a la hora de convencer a más jugadoras a que sigan mis pasos", admitió sobre su papel en la UEFA.

Kessler se deshizo en elogios hacia el fútbol español. "¿A quién no le gusta? Había críticas mientras yo era jugadora y se les decía que el fútbol femenino no era lo suficientemente bueno, pero muchas de esas críticas desaparecieron una vez que se vio el nivel de las futbolistas españolas. A veces, me da un poquito de pena que no reciban toda la atención que merecen, es muy importante que las jugadoras, sus entrenadoras, reciban el reconocimiento que merecen", apuntó.

"Vuestras jugadoras son referentes para muchísimos chicos y chicas del mundo. Espero que seáis conscientes de cómo otros países y otras jugadoras admiran a las españolas y sois privilegiadas porque muchas jugadoras siguen jugando en la selección y en España", expresó Kessler, que cree que el plan de acción de la RFEF con el fútbol femenino detallado minutos antes por su homóloga en la federación, Reyes Bellver, "no es un plan lleno de promesas sino de acciones reales".

Sobre la Eurocopa de Suiza del pasado verano, cree que "fue verdaderamente un mes maravilloso" y "también una gran publicidad para el fútbol". "Al final del torneo recibí comentarios de admiración y fue realmente agradable. La calidad del juego fue maravillosa", reconoció, indicando que el Mundial de 2027 "va a organizar un torneo maravilloso como el de Australia que fue un gran éxito".