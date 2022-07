Nagelsmann: "No tengo ningún problema con Laporta, él tiene que representar a su club"

BERLÍN, 29 Jul. (dpa/EP) -

El entrenador del Bayern Münich, Julian Nagelsmann, habló sobre las palabras de Joan Laporta, que contestó a su comentario sobre las finanzas del FC Barcelona, y con el que no tiene "ningún problema" porque entiende que "él tiene que representar a su club".

"Es bueno que se exprese, yo lo haría también. Es solo una pregunta desde el punto de vista de un fan, francamente no tengo ningún problema con Laporta, él tiene que representar a su club", declaró el técnico este viernes en la previa a la Supercopa alemana.

Julian Nagelsmann había hablado sobre la situación económica del equipo culé tras el fichaje de Robert Lewandowski, afirmando que el Barcelona es "el único equipo del mundo que puede comprar jugadores sin dinero".

Eso provocó la respuesta este jueves del presidente azulgrana, que le pidió al entrenador que se ocupe de lo suyo. "Le pediría que se centre en las cuentas del Bayern, que ha recibido una cantidad importante de dinero por Lewandowski. Respeto a todos y no hablaré de las finanzas de otros equipos", sentenció Laporta.

"NO TENGO NINGÚN PROBLEMA CON QUE LAPORTA O CONTE ME CONTESTEN"

El entrenador alemán fue preguntado también por Antonio Conte, que había calificado de "irrespetuosos" los comentarios que había hecho sobre Harry Kane. "Siempre os doy mi opinión, no me preparo las respuestas antes de la rueda de prensa", afirmó.

"Salió espontáneamente, que a veces no es lo más inteligente. No tengo ningún problema con que Conte o con Laporta me contesten, es parte del juego. No fue una respuesta dramática, tengo una buena relación con Conte", concluyó.