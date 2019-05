Nagelsmann quiere títulos con el Leipzig en los próximos cuatro años

Publicado 29/05/2019 19:24:24 CET

LEIPZIG (ALEMANIA), 29 May. (dpa/EP) -

El joven entrenador alemán Julian Nagelsmann asumirá "con mucha ambición" el 1 de julio su cargo al frente del RB Leipzig, reciente finalista de la Copa de Alemania, como señaló el propio técnico en una entrevista con la revista 'Sport Bild' publicada este miércoles.

"Bueno, en principio un objetivo es ganar algún título en los cuatro años", afirmó Nagelsmann. Si no tuviera éxito en su propósito, según añadió, entonces buscaría un club con el que fuese posible conseguirlo. "Pero si no logro un título con el Leipzig, entonces tal vez ningún otro equipo me quiera", apostilló.

Por lo pronto, le gustaría ganar la Copa alemana, ya que no lo pudo hacer con el Hoffenheim. Así, el nuevo entrenador aspira también a superar la fase de grupos de la Liga de Campeones, algo que curiosamente tampoco pudo culminar con su exequipo.

El Leipzig terminó tercero en la Bundesliga y disputará la Liga de Campeones la próxima campaña. El club del este de Alemania logró clasificarse para una competición internacional por tercera vez consecutiva desde su ascenso a la máxima categoría del fútbol germano en el verano de 2016.

Nagelsmann, de 31 años, deja el Hoffenheim y sustituirá a Ralf Rangnick en el banquillo del Leipzig. A sus 60 años, Rangnick volverá a ejercer como director deportivo del conjunto alemán, después de haber tenido durante la última temporada un doble rol.

Respecto al futuro en el Leipzig del internacional alemán Timo Werner, Nagelsmann comparte la opinión de su futuro club. "Preferiría que se quedara. Pero ciertas condiciones deben cumplirse para que él pueda y se acabe quedando", apuntó sobre el pujante delantero.

La cuestión gira en torno al nuevo contrato que Werner debe firmar con el Leipzig. Su actual vinculación se extiende hasta el 30 de junio de 2020. El delantero, de 23 años, dejaría el club en esa fecha y sin necesidad de pagar nada en concepto de traspaso.

Esto es precisamente lo que quiere evitar Oliver Mintzlaff, director general del club, junto al citado Rangnick. "El asunto con Werner está claramente regulado", dijo Nagelsmann. "Todos queremos que se quede. Si no extiende su contrato es difícil para un jugador así salir de forma gratuita", agregó.

El propio Werner evitó durante meses el tema. Según el Leipzig, el representante de Werner, Karl-Heinz Förster, ha mostrado indicios con anterioridad de que el delantero no tendría intención de prolongar el contrato. Por ello se especula con que el delantero podría fichar por el Bayern de Múnich, reciente vencedor del doblete en Alemania.