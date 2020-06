Nagelsmann todavía quiere "disfrutar del fútbol de clubes" antes de soñar con la selección alemana

LEIPZIG (ALEMANIA), 26 Jun. (dpa/EP) -

El entrenador del Leipzig, Julian Nagelsmann, tiene claro que no dudaría en mudarse al extranjero para dirigir a algún club de la Premier League inglesa o más tarde dirigir la selección alemana de fútbol, un puesto para el que todavía cree que le queda "un poco de tiempo".

"En principio, es un trabajo que me puedo imaginar, es un gran honor ser el seleccionador nacional. Pero todavía me queda un poco de tiempo y quiero estar en el campo todos los días y disfrutar del fútbol de clubes. Además, tengo que ganar más (títulos) y hacer más logros", explicó Nagelsmann este viernes a la emisora de radio 'MDR Jump'.

El joven técnico de 32 años considera que actualmente Joachim Löw es un buen entrenador para la tetracampeona del mundo y que la lista de candidatos a sustituirle incluye dos o tres nombres que estarían antes que él mismo, que tiene contrato con su actual club hasta 2023, sin cláusula de rescisión.

Además de en la Bundesliga, Nagelsmann no le cierra las puertas en el futuro a algún club en Inglaterra. "Si me hicieran una buena oferta, también me cambiaría a la Premier League", recalcó.