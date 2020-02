El Nápoles mide la ambición y aprendizaje del Barça

Publicado 24/02/2020 20:17:06 CET

14 January 2020, Italy, Naples: Napoli coach Gennaro Gattuso reacts during the Italian Cup round of 16 soccer match between SSC Napoli and AC Perugia at the San Paolo Stadium. Photo: Cafaro/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press/dpa - Cafaro/Lapresse/Lapresse via ZUM / DPA - Archivo