Néstor Lorenzo renueva como seleccionador de Colombia

Néstor Lorenzo, en la Copa Mundial de la FIFA 2026. - Europa Press/Contacto/Leonardo Ramirez

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha anunciado, tras una reunión de su Comité Ejecutivo celebrada este jueves en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del técnico argentino Néstor Lorenzo al frente de la selección nacional masculina absoluta.

"El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026", resumió la FCF con un comunicado en su página web.

"Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas", destacó la misma nota de prensa.

Con este acuerdo, según el texto, la FCF "ratifica su respaldo al proceso" que lidera Lorenzo pese a su adiós en los octavos de final de ese reciente Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá; fue contra la selección de Suiza y de forma dura, cayendo por 4-3 en la tanda de penaltis tras el 0-0 del tiempo reglamentario y la prórroga.